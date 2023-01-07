《央視》罕見曝光神祕「半潛船」　可搶救戰損船艦及支援兩棲登陸

記者魏有德／綜合報導

解放軍5日極為罕見的曝光海軍「飲馬湖」號半潛船的訓練畫面。這艘造型奇特的巨艦曝光後，引起不少軍事迷和專家的興趣。據了解，「飲馬湖」號半潛船舷號為834，可將大半船身下沈至海面下，便於執行上托搶救戰損船艦或協同運輸大型氣墊船等兩棲作戰任務。

▲解放軍罕見曝光特殊船艦「飲馬湖」號半潛船（舷號834）。（圖／翻攝央視軍事，下同）

《央視軍事》畫面顯示，「飲馬湖」號開抵訓練海域後，首先將部分船身下潛至預定水深，被設定的轉運船先是慢速靠近「飲馬湖」號，隨後進行裝載準備。轉運船行至「飲馬湖」號船身上方後，「飲馬湖」號立刻上浮，將轉運船托在甲板上前往指定地點。

據了解，「飲馬湖」號（834）屬於典型的半潛船設計，主甲板低平，船頭和船尾較高，船體內部設有壓載艙，可根據需要增加或排出壓載艙進水，進而控制船隻的潛浮高度。

外界分析，「飲馬湖」進行的轉運訓練主要為熟悉搶救戰損船隻的流程，在發生軍事衝突之際，有艦艇如受損失去動力或難以面對惡劣海況時，巨型半潛船便可發揮搶救作用。俄烏衝突中沈沒的俄海軍「莫斯科」號巡洋艦，便是因艦體爆炸嚴重受損，又遭遇惡劣海況，最終在拖曳過程中沈沒。

此外，「飲馬湖」號也曾被外媒曝光運送「歐洲野牛」級大型氣墊船的照片，透過照片可以發現，此類軍用半潛船不但可提升海上支援保障運輸能力，對講放軍兩棲作戰登陸也提供極大助益。