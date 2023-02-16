BMW國道引擎蓋竄煙！駕駛急下交流道　瞬間陷火海狂燒

記者蔡文淵、蔡怡萍／苗栗報導

16日上午一名男駕駛開著BMW X5從台中北上，行駛在國道上卻突然發現引擎蓋冒出白煙，趕緊開下苗栗三義交流道查看，沒想到才剛下車煙霧就越來越大，接著很快就冒出陣陣火舌，男駕駛只能眼睜睜看著車輛陷入火海，消防隊趕來將火勢撲滅後，車頭已燒熔掉大半，所幸男駕駛與一名乘客及時逃生並未受傷。

▲BMW開到一半突然冒出白煙，緊急開下國道後即陷入火海。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）



苗栗龍騰派出所於16日上午10時48分許，接獲報案表示在三義交流道附近有自小客車正在燃燒，立即指派員警前往處置，員警到場後發現黑煙直竄天際，車輛前半部已起火燃燒，聯繫消防人員前往將火勢撲滅，並實施交通管制及疏導人車。

初步調查駕駛為39歲林男，開著BMW X5車從台中出發，沿國道一號往北行駛，行經三義路段上坡時，發現引擎蓋冒出白煙，駕駛立即開下三義交流道，停在交流道口與乘客下車檢查，報案處理時車輛已起火燃燒，所幸2人均未受傷，現場消防隊火調科人員初步排除人為縱火可能，詳細事故原因尚須調查釐清。

苗栗警分局呼籲駕駛人平時除須做好車輛保養，行車前更應確實檢查車況，謹慎操作車輛，以確保自己與其他用路人安全。

▼BMW被燒到融化，地上還可見遭燒熔滴下的車體組織。

