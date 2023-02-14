貨車送菜喇叭按出神曲　三重「深夜電音趴」住戶氣炸

記者趙蔡州／綜合報導

有民眾在新北三重區拍下一支影片，內容是一輛載運蔬菜的大貨車深夜進入果菜市場時，不但閃爍著超亮的LED燈光，經過路口時還會按鳴「特殊喇叭」，大聲的放出兒童神曲「Baby Shark」，讓附近住戶直呼噪音擾民。對此，警方表示，目前尚未接到相關檢舉，未來會在果菜市場周遭加強取締。

網友在TikTok分享的影片可以看見，一輛載運蔬菜的大貨車全身閃爍著粉紅色的LED燈光，下一秒在路口轉彎時，瞬間響起超大的喇叭聲，成為馬路上最顯眼的焦點，而且喇叭組合而成的旋律，還是網路上紅翻天的兒童界洗腦神曲「Baby Shark」。

▲大貨車送菜「深夜放Baby Shark」，住戶直呼擾民。（圖／翻攝自TikTok）

離譜的是不只Baby Shark，貨車在進出三重果菜市場時，也分別響起不同旋律的喇叭聲，沿路狂放音樂，宛如移動的DJ台一般。不過仔細一看可以發現，大貨車按鳴喇叭時不但在深夜時段，附近還有非常多的公寓住宅，讓許多民眾直呼噪音擾民，甚至有住戶抱怨孩子被嚇哭。

三重警分局表示，最近未接到相關檢舉，影片經檢視後，由於沒有確切時間，且無法「只根據影片」就判定噪音是否超標，至於加裝燈管部分，是否涉及違規變造，得交由監理機關確認，不過未來會加強市場周邊巡視，若發現有亂按喇叭情況，將依違反道交條例16條、41條，分別開罰最高1800元及最高600元罰鍰。