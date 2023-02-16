合約到期！PABLO全台2家實體店2／28結束營業　業者：會再找新店點

▲PABLO全台2家實體店2／28結束營業。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日本超人氣起司塔專賣PABLO在2018年重回到台灣市場，並且以直營的方式在台經營，僅於台北及台中設立2家正櫃門市，其他都是於不同的通路賣場以快閃的形式進行銷售。不過今日下午官方宣布，因與新光三越合約到期因素，台北信義A8、台中中港門市營業至2月28日結束營業，但品牌也表示，將規劃在其他地點與大家再次見面。

PABLO表示，與新光三越合約到期後，未來會持續尋找新的店點，百貨賣場、街邊店面都是新的店鋪設立的方向，而快閃的地點也將視各通路的檔期排定，快閃的時間地點也將會公布在粉絲專頁上。

▲PABLO主打現烤半熟起司塔獨家研發「半熟」烘焙熟度，讓內餡濃而不膩、香滑順口。

▲PABLO mini直徑6.5公分與手掌心差不多大小。（圖／PABLO提供）

PABLO主打現烤半熟起司塔獨家研發「半熟」烘焙熟度，讓內餡濃而不膩、香滑順口，精心挑選的奶油起士和蛋白，加入大量的杏桃醬，精緻蓬鬆的內餡，這是PABLO的經典招牌。另外，PABLO mini直徑6.5公分與手掌心差不多大小，一個人享用或是送禮都很適合。

▲「PABLO x KitKat」最新4款聯名甜點開吃。（圖／PABLO提供）

除了原本招牌之外，「PABLO」也持續推出各種聯名商品，像是之前找來巧克力品牌「KitKat」合作，聯手推出4款罪惡巧克力限定甜點，其中，首推「奇脆脆草莓派對起司塔」，特意選用經典原味起司塔作為基底，再把KitKat可可威化抹醬烘烤過後鋪餡，內餡還放了新鮮草莓丁、卡士達鮮奶油，最上層則撒上KitKat巧克力脆片，再填滿酸甜草莓切片，最後以整條KitKat 巧克力裝飾，每一口可是都能吃到滿滿果香、巧克力香及顆粒口感。