228連假車禍多！比平常暴增6成　4大狀況最高慘噴6千元

▲過往228連假國道車禍比平常高出3到6成。（圖／國道警方提供）

記者李姿慧／台北報導

228和平紀念日4天連假將至，高公局表示，近3年的228連假每日肇事件數比平常高出3到6成，其中去年228連假每天發生平均158件車禍，提民眾上路前檢查車況，若缺水、缺油、缺電或爆胎等，可罰600到1200元；若行駛中車輪、膠皮或機件脫落、車紋不足，可重罰3千到6千元。

228和平紀念日4天連假(2/25~2/28)即將到來，連假期間因交通量大，一旦發生事故，影響行車回堵甚鉅，高公局統計，近3年和平紀念日連假國道每日平均肇事件數分別為109年128件、110年107件及111年158件，較歷年每日平均肇事件數約90件高出3至6成。

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根據分析，肇事原因主要為未注意車前狀態、注意力不集中或變換車道不當等人為疏失。

此外，國道車輛異常態樣主要有缺水、缺油、缺電、爆胎及其他無法啟動等狀況。高公局表示，如汽車行駛於高、快速公路發生缺水、缺電、缺燃料等情況，可罰600~1,200元罰鍰。另汽車行駛高速公路及快速公路前，應妥為檢查車輛，在行駛途中不得有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落、輪胎任一點胎紋深度不足等情事，違者可罰3,000~6,000元罰鍰。

高公局提醒，用路人行前應確實做好車況檢查，避免發生車輛異常狀況，耽誤原來安排的行程，也恐影響其他用路人；另行駛國道應事先養足精神並隨時注意路況。

為分散連假期間尖峰時段車流，和平紀念日連假期間國道實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折收費及每日0-5時暫停收費等措施。