精準掌握生命徵象變化　全方位導管零點偵測儀打造醫材新樞紐

▲奇美醫學中心護理部與東台精機股份有限公司，合作開發「零點偵測儀」，精準調整儀器位置並改善護理作業流程，運用科技輔助來搶救生命，精準對齊病人的生命線。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

奇美醫學中心護理部與東台精機股份有限公司，於2021年11月合作開發「零點偵測儀」，精準調整儀器位置並改善護理作業流程，運用科技輔助來搶救生命，精準對齊病人的生命線，獲得醫病高度肯定。

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奇美醫學中心護理部3B加護病房護理長郭惠婷指出，在病人生命危急的重要時刻，「全方位導管零點偵測儀」可用來固定侵入性導管同時零點校準的裝置，產品的特點包含『伸縮式固定架』可適用不同規格的導管，『雷射光水平儀』精準對應體外零點位置，而電動偵測『滑動式軌道』則能便利上下調整固定座台，避免護理師手部的潛在工作傷害，不但能迅速且精確獲得病人的相關監測數值，並且能減輕護理師工作負荷與職業傷害。

1名55歲林先生，患有高血壓疾病，因突然意識不清醒，家人叫救護車將病人送至奇美醫學中心急診室，腦部電腦斷層診斷林先生大面積的腦出血、急性水腦，醫療團隊緊急進行開顱手術後住進加護病房，並放置腦室外引流管連接顱內壓監測器、測量血壓的動脈導管及監測中心靜脈壓等導管裝置，持續監控病人生命徵象重要數值變化。

奇美醫學中心護理部4B（神經內、外科）加護病房醫護團隊決定運用與東台精機股份有限公司開發的「全方位導管零點偵測儀」妥善照護林先生，偵測儀螢幕上顯示生命儀表板上數值反應變化浮動，精準掌握心跳加速、血壓偏低，心輸出量不足、腦灌流壓不足等危及生命處境的問題，及時將血液動力學監測之各類數據，有效提供醫師做出最佳判斷與最好的治療處置，得讓病人生命安全獲得更好的保障。

奇美醫學中心護理部督導柯雅婷說明指出，加護病房的每位病人，都身處在與死神拔河的拉鋸戰中，為將病人從死神的手中救回，醫療團隊運用專業評估，採用不同功能之監測儀器及導管設備來評估臨床病況是否惡化，辦識出高風險病人，以作為判斷、治療和照護依據，對於改善病人預後、降低死亡率、減輕醫療成本及提升病人的安全性均非常有幫助。

但由於加護病房侵入性導管種類多，不同廠牌的導管需搭配原廠提供的固定座，且受限於點滴架在同一個水平位置僅能裝置一個固定座，不同規格導管無法通用，導致護理人員經常需要耗時更換固定座及手部旋鈕固定座台的動作，無形中容易造成手部潛在傷害。然而，水平校準與歸零是血液動力學測量前的重要步驟，但護理人員卻只能以目測或拉取導管輸液管線對準零點位置的方式執行水平校準，稍有偏差可能因此造成醫療決策延誤，影響病人安全。

奇美醫學中心教學副院長陳志成表示，當生命危急時，若測量的數值無法及時呈現病人的真實情形，將嚴重影響醫療處置，更重要的是，可能會發生無可挽回的遺憾。為改善導管不相容及無法精準進行水平校正的臨床問題，奇美醫學中心護理部與東台精機股份有限公司於2021年11月合作開發零點偵測儀，精準調整儀器位置並改善護理作業流程。與東台精機的合作是透由奇美醫學中心醫學研究部引薦，本項產品開發更獲得院方各級長官的的支持與肯定。

奇美醫學中心加護醫學部醫師陳志金表示，在加護病房的病人身上有許多的管路，除了注射給藥、引流、呼吸、灌食外，有些用來監測血壓、中心靜脈壓、心臟輸出量、顱內壓的侵入性「導管」，從這些監測所獲得的連續數據，對於治療上分秒必爭的重症病人來說，是非常的重要，因此特別要求「準確性」。而影響準確性的一個重要因素，就是「對齊」、「零點校正」。過去都是仰賴護理師，以人工目測和手調方式進行，不僅個別差異性大，也容易有職業傷害。而「生命儀表板：全方位導管零點偵測儀」真的很酷！運用科技輔助來搶救生命，精準對齊病人的生命線。

東台精機股份有限公司經理黃偉棋指出：「全方位導管零點偵測儀」的組合式固定模板為磁吸式水平儀搭配金屬模板，並以環保材質設計而成，不只著重於精準照顧的健康面向，同時兼顧「經濟」、「社會」、「環境」三大面向，有效的醫療處置減少健保成本，也改善照護品質。

「全方位導管零點偵測儀」2022年12月參加中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣護理學會與坎城創意官方代表等單位共同舉辦的2022「護理的力量Power in Nursing」國際護理創意獎競賽中，分別榮獲社群媒體影響力入圍獎、銅獎及現場最佳人氣獎等3大獎項，並取得新型專利。

奇美醫學中心院長林宏榮表示，2023年度起，奇美醫學中心與東台精機股份有限公司將進一步針對骨關節鏡手術器材開發及血管內治療模擬進行合作開發，期望在新創醫材的藍海中激盪出新的火花。