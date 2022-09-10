部東五星級檢驗科整建揭幕　全自動生化檢驗流程快速精準

▲台東醫院檢驗科歷經4個月整建，以藍綠相間為主要色系的全新檢驗櫃台與暖白壁面的設備空間已正式揭幕啟用。（圖／部東醫院提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

「看起來好明亮」、「欸這五星級的吧？」衛福部台東醫院檢驗科歷經4個月整建，以藍綠相間為主要色系的全新檢驗櫃台與暖白壁面的設備空間在9月1日正式揭幕啟用，在動線規劃、先進儀器和專業技術上成為台東縣內首屈一指的醫療檢驗單位。

▲抽血櫃台內縮30公分不再占用走道，採檢的便利性、病人隱私與安全性都得到明顯改善。

第一位報到體檢的民眾林小姐很驚訝，開立檢驗項目單據之後在觸控螢幕上報到，坐著等候才兩分鐘就叫到她名字，醫檢師掃描報到單上的條碼，櫃檯上的自動備管系統讀取判別，知道林小姐需要採血驗尿兩種檢驗，精準落下兩支不同的採集管貼好標籤，林小姐的兩份檢體被送上複合式的生化免疫分析儀，她不用在現場等待直接回到診間，檢驗報告已經呈現在醫師的電腦螢幕上；這套先進的自動化生化檢驗流程，大幅避免人工操作的錯誤機率、採集檢體數量和頻率和以往人工操作相比至少節省一半以上的血量和時間、醫療廢棄物也同步減量50%以上，林小姐原本以為要一兩個小時才能等到檢驗報告，結果只花了一半時間，她開心騎著機車到附近吃早餐。

▲▼先進的自動化生化檢驗流程，大幅避免人工操作的錯誤機率、採集檢體數量和頻率和以往人工操作至少節省一半以上的血量和時間。

部東醫院院長樊聖在揭幕儀式上提到，抽血櫃台在廠商和設計者多次體驗之下找到適合大部分民眾的高度，同時內縮30公分不再占用走道，採檢的便利性、病人隱私與安全性都得到明顯改善，尤其該院在轉為專責醫院的三年期間對檢驗科而言是最大的挑戰，自動化的先進設備終於能為醫檢師和民眾提供「快速、精準」的服務，更符合檢驗科「追求卓越」的自我要求。

部東檢驗科從1986年11月遷移至急診大樓，36年來管路分歧、動線不良、空間狹小的問題不斷困擾民眾和醫檢師群，整建之後的全新面貌和精良品質，在揭牌當天就為民眾帶來不同的感受。

