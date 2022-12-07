精準、精實、精工照護裝置　精準照護的好幫手！

▲奇美醫學中心護理部心臟血管外科加護病房護理團隊，使用「全方位導管零點偵測儀」，精確固定侵入性導管同時零點校準的裝置，避免護理師手部的潛在工作傷害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

加護病房的每位病人，都身處在與死神拔河的拉鋸戰中，為將病人從死神的手中救回，醫療團隊運用專業評估，採用不同功能之監測儀器及導管設備來評估臨床病況是否惡化，辦識出高風險病人，以作為判斷、治療和照護依據，對於改善病人預後、降低死亡率、減輕醫療成本及提升病人的安全性均非常有幫助。

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奇美醫學中心護理部督導柯雅婷舉案例指出，，39歲張先生，傍晚下班返家途中發生嚴重車禍，頭部與胸部遭受猛烈撞擊，消防員緊急救援送至奇美醫學中心急診室，電腦斷層檢查診斷顱內出血、肋骨骨折併心臟挫傷，緊急開顱手術後住進外科加護病房照護治療，手術後放置腦室外引流管連接顱內壓監測器、測量血壓的動脈導管及監測中心靜脈壓等導管裝置，持續監控病人生命徵象重要數值變化。

奇美醫學中心護理部3B(心臟血管外科)加護病房護理團隊，妥善照護著張先生，監測儀器螢幕上顯示生命儀表板上數值反應變化浮動，正處於腦灌流壓不足、低血壓休克、低心輸出量及體液容積不足等危及生命的處境。因此精確地監測血液動力學之各類數據，有效率地回饋醫師有問題的數據，將直接影響醫師的判斷與治療處置及病人生命安全。

柯雅婷說，由於加護病房侵入性導管種類多，不同廠牌的導管需搭配原廠提供的固定座，且受限於點滴架在同一個水平位置僅能裝置一個固定座，不同規格導管無法通用，導致護理人員經常需要耗時更換固定座及手部旋鈕固定座台的動作，無形中容易造成手部潛在傷害。然而，水平校準與歸零是血液動力學測量前的重要步驟，但護理人員卻只能以目測或拉取導管輸液管線對準零點位置執行水平校準，可能因此產生測量數值偏誤而影響醫療決策。

教學副院長陳志成表示，為改善導管不相容及無法精準進行水平校正的臨床問題，奇美醫學中心護理部與東台精機公司於2021年11月合作開發零點偵測儀，精準調整儀器位置並改善護理作業流程。

加護病房護理長郭惠婷說明，「全方位導管零點偵測儀」是用來固定侵入性導管同時零點校準的裝置，產品的特點包含『伸縮式固定架』可適用不同規格的導管，『雷射光水平儀』精準對應體外零點位置，而電動偵測『滑動式軌道』則能便利上下調整固定座台，避免護理師手部的潛在工作傷害。

東台精機公司經理黃偉棋指出，「全方位導管零點偵測儀」的組合式固定模板為環保材質，磁吸式水平儀搭配金屬模板，不只著重於精準照顧的健康面向，同時兼顧「經濟」、「社會」、「環境」三大面向，有效的醫療處置減少健保成本，也改善照護品質。

柯雅婷表示，當生命危急時，若測量的數值無法呈現病人的真實情形，將無法即時發現而影響醫療處置，更重要的是，可能會發生無可挽回的遺憾。加護病房醫療團隊運用「全方位導管零點偵測儀」在病人生命危急的重要時刻，不但能迅速且精確獲得病人的血液動力學監測數值，並且能減輕護理師工作負荷與職業傷害。這項創新發明能適用各式傳輸線的固定座、雷射光水平儀減少操作者的視覺差異，精準定位固定座與病人體外兩個參考點的位置；偵測人體高度與電動升降功能，避免護理師手部的潛在工作傷害。本產品兼具可近性、操作簡易，水平校準過程讓固定座與病人體外的參考點位置呈現水平面視覺化，精準水平定位，杜絕操作者間之視覺誤差，獲取正確測量數值，非常值得臨床運用與推廣。