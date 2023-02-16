餐飲業喊缺蛋　蛋商公會理事長：奧咖才買不到「加蛋12元合理價」

▲行政院副院長鄭文燦視察蛋行瞭解供銷情形。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價周一（13日）起每台斤調漲2元，產地價漲至每台斤42.5元、批發價52元，重回去年7月的歷史新高，市場再掀搶蛋潮，餐飲業者也喊缺蛋，早餐店加蛋更來到15元的高價。台北市蛋商公會理事長林天來今（16日）指出，市場不至於一蛋難求，是想搶便宜、又不用現金交易的「奧咖」才買不到蛋，並說加蛋應該12元才合理。

行政院副院長鄭文燦、農委會主委陳吉仲今視察傳統雞蛋行，林天來陪同說明，目前雞蛋供應量，除了少數蛋雞場遭禽流感肆虐全數撲殺，無蛋可供，下游蛋商連帶缺蛋，但多數蛋雞場供應正常，只是產量略少，加上飼養成本增加，蛋價調漲2元反映市場供需。

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林天來批評，坊間傳出雞蛋又貴又缺，只是在製造市場恐慌，掀起消費者的搶蛋潮，如果真的有餐飲業者或批發商買不到蛋，就是因為「奧咖」才買不到，因為不想用現金買、或想低價進貨，當然買不到雞蛋，他甚至放話，買不到雞蛋的業者，可以來找北市蛋商公會買。

針對這波蛋價調漲，許多餐飲業者停止供應蛋料理，早餐店加蛋甚至要價15元，林天來說，加一顆蛋要15元太誇張了，應該加12元比較合理。他認為業者應該共體時間，在整體供蛋相對吃緊的時候，稍微加價、每箱多個幾十元收購，就不會買不到蛋。