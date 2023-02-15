　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

農委會特生中心暑期營隊太熱門　將規劃常態性線上生態課程

▲特生中心暑期營隊年年秒殺，一位難求。（圖／特生中心提供）

▲特生中心暑期營隊年年秒殺，一位難求。（圖／特生中心提供）

記者楊惠琪／台北報導

農委會特有生物研究保育中心每年舉辦暑期營隊，經常都秒殺一位難求，今（15日）舉行台灣生物人材培訓班成果發表會，並宣布將擴大辦理營隊活動，除了暑期營隊外，平時也安排假日線上課程，讓全國各地學生和民眾均可參加，而往年都在南投舉辦，也考慮移師北部，與政大、台大等校洽談合作。

特生中心主任楊嘉棟指出，特生中心往年在暑假期間皆會舉辦各年齡層的暑期營隊，從小學生的小虎生態營、親子體驗營、中學生的公民科學啟蒙營及生態調查啟蒙營、大學生的生態體驗營、教師的種子培訓班到環教志工等，課程包含生物多樣性、里山精神、食農教育、公民科學等主題，已累積3000多名環境種子成員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

特生中心副研究員王經文說，這兩年covid-19的疫情期間，特生中心推出一系列共15部暑期小虎生態營及濕地小旅行線上課程，特別製作材料包，寄送到學員家中，由特生中心保育教育館於FB粉絲團播放生態與DIY手作課程，也獲得廣大迴響，為讓更多來自不同縣市的民眾，也能參與生態營隊，未來考慮在非寒暑假期間，也規劃常態的線上生態課程，實體營隊也將移師北部舉辦，培育更多生物人才。

▲特生中心暑期營隊年年秒殺，一位難求。（圖／特生中心提供）

▲特生中心暑期營隊課程多元，培育許多生物人才。（圖／特生中心提供）

ET快訊
熬過洞穴死劫！足球小隊長赴英身亡　得年18歲
5男1女吃霸王餐！狂嗑3640元　燒烤店PO影找人
恩師劉文正病逝！　裘海正「不相信是真的」難忘被他訓斥1點
LINE沒響鈴「直接變未接」　官方公布2招解決
李佳薇證實「分了4年男友」　傳遭劈腿暴瘦：彼此用心付出過
劉文正猝逝　經紀人曝：病發時身邊沒有人
粉紅超跑突「狂撞貨車25秒」！　車主淚曝內幕：媽祖婆來找人了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台北市區穿梭賞燈！「藝術入店」以藝術作品融合店家特色吸大批民眾朝聖

基隆物理治療師愛心做公益　副市長邱佩琳陪失智長輩用西餐

六人行女星抗老保養有成　為「一事」想飆罵同劇演員

劉文正傳心肌梗塞逝！醫：2大好發因子難防　黃金搶救期僅10分鐘　

最快4月普發6千元！ATM輸入2組號碼領現金　中華郵政完成程式修改

「我們是來協助的」！3次帶隊國際搜救　黃博村：不能搶人家功勞

農委會特生中心暑期營隊太熱門　將規劃常態性線上生態課程

鮮乳、麵包也有！麥香包裝藏「神秘數字」啥意思　內行曝解答

訂草莓絨毛花束送女友　收到「破布一條」！他反映店家還被封鎖

歡迎回家！稚子舉「搜救勇士」機場迎接爸爸　家屬曝土國救災實況

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

李靚蕾嗆王力宏「不要再消費家人」　邱瓈寬怒開戰：真相不是你說了算

利特直播提Kakao！東海：小心點　Key無奈嘆「公司最近亂糟糟」

瑤瑤現歌喉...開唱莫文蔚金曲！　小S笑罵：什麼歪七扭八的東西XD

台北市區穿梭賞燈！「藝術入店」以藝術作品融合店家特色吸大批民眾朝聖

基隆物理治療師愛心做公益　副市長邱佩琳陪失智長輩用西餐

六人行女星抗老保養有成　為「一事」想飆罵同劇演員

劉文正傳心肌梗塞逝！醫：2大好發因子難防　黃金搶救期僅10分鐘　

最快4月普發6千元！ATM輸入2組號碼領現金　中華郵政完成程式修改

「我們是來協助的」！3次帶隊國際搜救　黃博村：不能搶人家功勞

農委會特生中心暑期營隊太熱門　將規劃常態性線上生態課程

鮮乳、麵包也有！麥香包裝藏「神秘數字」啥意思　內行曝解答

訂草莓絨毛花束送女友　收到「破布一條」！他反映店家還被封鎖

歡迎回家！稚子舉「搜救勇士」機場迎接爸爸　家屬曝土國救災實況

河南商場「共享男友」排排站任挑選　4.5元陪逛街拍照1小時

台北市區穿梭賞燈！「藝術入店」以藝術作品融合店家特色吸大批民眾朝聖

基隆物理治療師愛心做公益　副市長邱佩琳陪失智長輩用西餐

U:NUS羞洩「猛男八塊肌」　情人節浪漫直播寵粉！

無印良品「惜物祭」2／16全台開跑！　小白鞋399元、微瑕疵品項打3折

搜救犬受傷了！「忍痛伸出前掌」坐下等包紮　堅強乖巧惹心疼

賴清德：兩岸對話應慎重　「九二共識」沒中華民國生存空間

才熬過洞穴死劫！泰國足球小隊長「夢想成真」赴英深造　驚傳過世

街友真面目太驚人！理髮後變身「超級型男」　被讚爆：年輕15歲

六人行女星抗老保養有成　為「一事」想飆罵同劇演員

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

生活熱門新聞

白沙屯媽祖突彎進社頭夜市！狂撞貨車又飛越機車

星雲燒出舍利子　醫PO「真正結石照」：差很多

星雲留大量舍利子　醫：這類病患體內常見

LINE情人節隱藏貼圖來了！一鍵免費下載

迷戀台灣女友下廚背影　轉身這畫面卻超驚悚

1單品日本很流行　台灣人卻不愛？網：難駕馭

人間僅3顆「佛牙舍利」！台灣有一顆藏在這裡

白沙屯媽祖突靠邊「緊貼大車」　放慢再加速原因曝

朋友團遊日「6巨嬰全程擺爛」崩潰！她1招反擊

「試車色狼集團」出沒！挑黑絲女業代下手

狗能燒出舍利子「人不一定有」！聖嚴法師解釋原因

粉紅超跑狂撞貨車！車主淚曝：媽祖婆來找人了

人體白色圓珠非舍利子　3病患常見

「舍利子製作方法」有專利！神人15年早登記

更多熱門

相關新聞

一蛋難求！　民進黨團要農委會：2月底前解決

一蛋難求！　民進黨團要農委會：2月底前解決

國內蛋價昨（13日）起每台斤調漲2元，重回去年7月的歷史新高，儘管農委會與蛋商聲稱，現階段只是調度吃緊，不至於一蛋難求，市場仍掀起搶蛋潮。對此，民進黨立院黨團15日表示，行政院也分別提出短中長期方案改善，目前中、北部缺蛋最多，大約缺6千箱，希望農委會2月底前解決蛋不夠、蛋價高的問題。

市場瘋搶蛋！　農委會：若有囤積或哄抬行為將查辦

市場瘋搶蛋！　農委會：若有囤積或哄抬行為將查辦

雞蛋漲！民眾黨團揭「農委會不敢說的細節」

雞蛋漲！民眾黨團揭「農委會不敢說的細節」

市場瘋搶！雞蛋又貴又缺　陳吉仲：平均每顆只貴0.2元

市場瘋搶！雞蛋又貴又缺　陳吉仲：平均每顆只貴0.2元

傳國台辦有意恢復農產品輸中　陳吉仲：不守國際規範的市場要小心

傳國台辦有意恢復農產品輸中　陳吉仲：不守國際規範的市場要小心

關鍵字：

農委會特生中心暑期營隊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳奇巨星劉文正過世！「死訊藏4個月」享壽70歲

快訊／蘿莉塔情人節宣布懷孕了！親曬兩條線報喜

白沙屯媽祖突彎進社頭夜市！狂撞貨車又飛越機車

星雲燒出舍利子　醫PO「真正結石照」：差很多

客機剛起飛「高空急墜」！60秒狂掉142層樓

鐵肺歌后才買婚房「4年男友卻偷吃」！囂張帶小三放閃

麥當勞女神爆男友「性成癮」：每30秒就想要

快訊／李靚蕾4點聲明再開槌！　轟王力宏「塑虛假形象」：處處打壓

「紅豆餅女神」閃亮亮爆新歡！

12家銀行幫發6000元大紅包！　2.49萬台ATM可領

飛機杯女神認愛「土豪爸爸」！曾愛19cm網紅

星雲留大量舍利子　醫：這類病患體內常見

孫生首認「交往很少愛愛」懺悔林襄！

噴槍爆肺害死3歲女！小孩非親生怒告生母結果出爐

小S「錄影被踩1地雷」飆罵片段曝！班底1舉動惹毛她

更多

最夯影音

更多
夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口
還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面