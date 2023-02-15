農委會特生中心暑期營隊太熱門　將規劃常態性線上生態課程

▲特生中心暑期營隊年年秒殺，一位難求。（圖／特生中心提供）

記者楊惠琪／台北報導

農委會特有生物研究保育中心每年舉辦暑期營隊，經常都秒殺一位難求，今（15日）舉行台灣生物人材培訓班成果發表會，並宣布將擴大辦理營隊活動，除了暑期營隊外，平時也安排假日線上課程，讓全國各地學生和民眾均可參加，而往年都在南投舉辦，也考慮移師北部，與政大、台大等校洽談合作。

特生中心主任楊嘉棟指出，特生中心往年在暑假期間皆會舉辦各年齡層的暑期營隊，從小學生的小虎生態營、親子體驗營、中學生的公民科學啟蒙營及生態調查啟蒙營、大學生的生態體驗營、教師的種子培訓班到環教志工等，課程包含生物多樣性、里山精神、食農教育、公民科學等主題，已累積3000多名環境種子成員。

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特生中心副研究員王經文說，這兩年covid-19的疫情期間，特生中心推出一系列共15部暑期小虎生態營及濕地小旅行線上課程，特別製作材料包，寄送到學員家中，由特生中心保育教育館於FB粉絲團播放生態與DIY手作課程，也獲得廣大迴響，為讓更多來自不同縣市的民眾，也能參與生態營隊，未來考慮在非寒暑假期間，也規劃常態的線上生態課程，實體營隊也將移師北部舉辦，培育更多生物人才。





▲特生中心暑期營隊課程多元，培育許多生物人才。（圖／特生中心提供）