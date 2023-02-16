　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

農委會喊話「雞蛋量夠別囤貨」　鄭文燦只買一盒：新鮮才好吃

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價周一（13日）起每台斤調漲2元，市場再掀搶蛋潮，消費者買不到蛋，餐飲業者喊苦。行政院副院長鄭文燦今（16日）前往全聯、傳統蛋行視察指出，目前雞蛋每日供應量足夠國人使用，民眾無須囤積，而且雞蛋要新鮮才好吃，並呼籲各通路賣場與傳統市場業者，採分時段供蛋，讓所有消費者都買得到蛋。

▲農委會主委陳吉仲（左）、行政院副院長鄭文燦（右）視察雞蛋供應情形。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農委會主委陳吉仲（左）、行政院副院長鄭文燦（右）視察雞蛋供應情形。（圖／記者楊惠琪攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

農委會主委陳吉仲指出，目前有超過3100萬隻產蛋雞，雞蛋每日生產量11.3萬箱（約2260萬顆），足夠供國人使用，民眾不用擔心吃不到蛋，也不需要搶購與囤積，農委會也會持續與通路端、烘焙業者調度，穩定雞蛋供應量，預計二月底到三月初，蛋雞調節順暢、氣溫穩定後，產蛋率會回穩。

鄭文燦今聽取農委會簡報「雞蛋產銷與供銷調配措施」，強調行政院有三大目標，首先要讓消費者在架上買得到蛋，其次是價格可接受，以及國內雞蛋要自給自足，呼籲所有通路賣場都能分時段供應雞蛋，讓消費者在各個時段來都可以買得到雞蛋。

鄭文燦說，這次蛋價微調2元，產地價漲至每台斤42.5元、批發價52元，從去年到今年漲幅約50%，漲幅均低於美國、日本，目前美國1顆雞蛋要7.3元、日本5.77元，台灣約5.28元，漲幅低於美、日，此外，行政院也會延長玉米進口關稅優惠，降低蛋農飼養成本。

鄭文燦今視察雞蛋供應情況，現場也順便買菜，買了數把青菜，並在全聯平價雞蛋區，買了一盒62元的平價雞蛋，鄭文燦強調，雞蛋要吃新鮮的，不要囤積，所以今天買一盒就好。

陳吉仲說，近期因氣候及疫病因素，影響雞隻育成及產蛋率，加上國際飼料大漲，也造成蛋農生產成本增加，這次蛋價微幅調漲（每顆雞蛋漲0.2元）是市場機制反映供需，農委會會持續密切監控蛋雞蛋產銷動態資訊，定期公布生產資訊讓國人參考。

ET快訊
DJ女神重訓「F豪奶」見客！　網驚：看起來真的重
Netflix驚見「1類劇霸榜」！　網揭勝出關鍵
白米買1送1、衛生紙5折！　全台超殺優惠一次看
男童手寫注音「只求白沙屯媽祖」1心願！　信徒噴淚
這行業好慘！　放「無薪假人數」創新高
畫面震撼！醫護曝「土國救災9天過程」：再多搜救隊都不夠

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

基隆發放「染疫關懷津貼」　中低收入戶2年內曾染疫...每人1萬元

她％％太激烈！器官「泡3000cc血缸」險丟命　醫嘆：情人節最忙

餐飲業喊缺蛋　蛋商公會理事長：奧咖才買不到「加蛋12元合理價」

LIVE／專家籲3月起確診免隔離　王必勝最新說明

年齡跨距45歲！密集排練40小時　素人版雲門《薪傳》將登台演出

以大考中心為家！周兆民4／5卸任　笑回「下班就到家」

下班快買！威力彩飆6.5億「3生肖」財運噴發　有望一夜致富

他打開Netflix驚見「韓劇霸榜」！　網揭勝出關鍵：直接打爆亞洲

農委會喊話「雞蛋量夠別囤貨」　鄭文燦只買一盒：新鮮才好吃

「文化禮金」擴大發放！18到21歲都有1200點　共90萬人可領

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

香燈腳隨媽祖沿路撿垃圾　72歲嬤手拿2大包不喊累

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

奴才貼心幫貓皇戴新帽　牠秒原地關機：已登出

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

基隆發放「染疫關懷津貼」　中低收入戶2年內曾染疫...每人1萬元

她％％太激烈！器官「泡3000cc血缸」險丟命　醫嘆：情人節最忙

餐飲業喊缺蛋　蛋商公會理事長：奧咖才買不到「加蛋12元合理價」

LIVE／專家籲3月起確診免隔離　王必勝最新說明

年齡跨距45歲！密集排練40小時　素人版雲門《薪傳》將登台演出

以大考中心為家！周兆民4／5卸任　笑回「下班就到家」

下班快買！威力彩飆6.5億「3生肖」財運噴發　有望一夜致富

他打開Netflix驚見「韓劇霸榜」！　網揭勝出關鍵：直接打爆亞洲

農委會喊話「雞蛋量夠別囤貨」　鄭文燦只買一盒：新鮮才好吃

「文化禮金」擴大發放！18到21歲都有1200點　共90萬人可領

未入選今年桌球國手卻參賽惹議　體育署再發聲明

旅外好手助陣中華隊　曾豪駒：棒次難排是好事

田亞霍倒數迎二寶...竟和她「甜蜜滾床」　老婆一聽反應曝光！

「待轉大富翁」慘了！揪機車族上街爭路權　他不服遭罰3萬結局曝

《黑暗榮耀》「霸凌者」車珠英爆瘦一圈留長髮　網驚呆：沒認出來

基隆發放「染疫關懷津貼」　中低收入戶2年內曾染疫...每人1萬元

「愛是捨得給我買房買車」釣出張鈞甯！罕見嚴肅發聲：我看了什麼

台積電上漲3元收528！　台股漲117點站穩15550關卡

養2隻雪納瑞相依為命！82歲翁沒錢怕餓到毛小孩　超商偷狗罐頭

「政治是人心的事業」　他喊話郭台銘：「寄人籬下」身段要放更軟

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

生活熱門新聞

香燈腳集體翻車！朱府王爺突降乩邀白沙屯媽祖

文化禮金擴大發放！18到21歲都有

北一妹顧植物人哥哥「結婚1要求」　他嘆自私被罵爆

40K男「月噴3萬開銷」　全場見1細節怒了：活該

白沙屯媽祖遇塞車！「粉紅超跑」突飛起穿車陣

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

白沙屯媽甩尾衝進全聯！店長：才剛夢到媽祖

白沙屯媽祖聽到她在哭！180度迴轉上前

1單品日本很流行　台灣人卻不愛？網：難駕馭

南部「神奇1超市」他淚推爆！一家3口晚餐不到100元

「雨水」要來了！　全台變天時間曝

星雲燒出舍利子　醫PO「真正結石照」：差很多

最快4月普發6千元！ATM輸入2組號碼領現金　中華郵政完成程式修改

粉紅超跑狂撞貨車！車主淚曝：媽祖婆來找人了

更多熱門

相關新聞

快訊／評價兩極！陳建仁組閣滿意度38％　「2年齡層」最挺他

快訊／評價兩極！陳建仁組閣滿意度38％　「2年齡層」最挺他

根據台灣民意基金會16日發布最新民調，對於國人如何評價新任正副閣揆陳建仁、鄭文燦，有9.3%民眾非常滿意， 28.7%還算滿意，19%不太滿意，15.1%非常不滿意，17.8%沒有意見，10.1%不知道、拒答；總體有38%滿意這次陳內閣的組成、34%不滿意，評價兩極。

營養師曝雞蛋「營養價值」

營養師曝雞蛋「營養價值」

農委會特生中心暑期營隊太熱門　將規劃常態性線上生態課程

農委會特生中心暑期營隊太熱門　將規劃常態性線上生態課程

陳吉仲說「雞蛋每顆只貴0.2元」！網友灌爆他臉書：拿你薪水來付

陳吉仲說「雞蛋每顆只貴0.2元」！網友灌爆他臉書：拿你薪水來付

一蛋難求！　民進黨團要農委會：2月底前解決

一蛋難求！　民進黨團要農委會：2月底前解決

關鍵字：

雞蛋蛋價農委會陳吉仲鄭文燦

讀者迴響

熱門新聞

快訊／劉文正沒有死！

香燈腳集體翻車！朱府王爺突降乩邀白沙屯媽祖

陳盈潔教唆偽簽本票案　改判3年2月

小S女兒在家突「脫衣爆哭」！法師到場收驚

獨／夏玉順改口證實劉文正假死！原因曝光

女星結婚13天遭老公「砍斷手指打到流產」！

網紅遭霸凌輕生！妻淚：留下兩老和3月大女兒

違遺願撿舍利子！他爆佛教名山弟子1句真心話

半夜逛唐吉軻德…結帳「目睹驚人一幕」

快訊／房貸補貼方案出爐！　家戶所得120萬元內每戶可拿3萬

文化禮金擴大發放！18到21歲都有

北一妹顧植物人哥哥「結婚1要求」　他嘆自私被罵爆

40K男「月噴3萬開銷」　全場見1細節怒了：活該

白沙屯媽祖遇塞車！「粉紅超跑」突飛起穿車陣

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

更多

最夯影音

更多
烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗
蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

香燈腳隨媽祖沿路撿垃圾　72歲嬤手拿2大包不喊累

香燈腳隨媽祖沿路撿垃圾　72歲嬤手拿2大包不喊累

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面