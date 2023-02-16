農委會喊話「雞蛋量夠別囤貨」　鄭文燦只買一盒：新鮮才好吃

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價周一（13日）起每台斤調漲2元，市場再掀搶蛋潮，消費者買不到蛋，餐飲業者喊苦。行政院副院長鄭文燦今（16日）前往全聯、傳統蛋行視察指出，目前雞蛋每日供應量足夠國人使用，民眾無須囤積，而且雞蛋要新鮮才好吃，並呼籲各通路賣場與傳統市場業者，採分時段供蛋，讓所有消費者都買得到蛋。

▲農委會主委陳吉仲（左）、行政院副院長鄭文燦（右）視察雞蛋供應情形。（圖／記者楊惠琪攝）

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農委會主委陳吉仲指出，目前有超過3100萬隻產蛋雞，雞蛋每日生產量11.3萬箱（約2260萬顆），足夠供國人使用，民眾不用擔心吃不到蛋，也不需要搶購與囤積，農委會也會持續與通路端、烘焙業者調度，穩定雞蛋供應量，預計二月底到三月初，蛋雞調節順暢、氣溫穩定後，產蛋率會回穩。

鄭文燦今聽取農委會簡報「雞蛋產銷與供銷調配措施」，強調行政院有三大目標，首先要讓消費者在架上買得到蛋，其次是價格可接受，以及國內雞蛋要自給自足，呼籲所有通路賣場都能分時段供應雞蛋，讓消費者在各個時段來都可以買得到雞蛋。

鄭文燦說，這次蛋價微調2元，產地價漲至每台斤42.5元、批發價52元，從去年到今年漲幅約50%，漲幅均低於美國、日本，目前美國1顆雞蛋要7.3元、日本5.77元，台灣約5.28元，漲幅低於美、日，此外，行政院也會延長玉米進口關稅優惠，降低蛋農飼養成本。

鄭文燦今視察雞蛋供應情況，現場也順便買菜，買了數把青菜，並在全聯平價雞蛋區，買了一盒62元的平價雞蛋，鄭文燦強調，雞蛋要吃新鮮的，不要囤積，所以今天買一盒就好。

陳吉仲說，近期因氣候及疫病因素，影響雞隻育成及產蛋率，加上國際飼料大漲，也造成蛋農生產成本增加，這次蛋價微幅調漲（每顆雞蛋漲0.2元）是市場機制反映供需，農委會會持續密切監控蛋雞蛋產銷動態資訊，定期公布生產資訊讓國人參考。