上海團不能吃宵夜？　知情人士：北市府只向陸委會提午餐、晚餐申請

▲台北市政府市政大樓。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員秦慧珠爆料，上海市台辦官員將來台參觀台灣燈會，但除了預定行程以外，連走出飯店吃宵夜都不行，如被下達「限制住居令」，陸委會15日晚間回應，北市府也沒有提出「宵夜」行程一節。知情人士透露，北市府確實沒提出宵夜行程申請，但有提出午餐、晚餐行程計畫申請。

從雙方訊息透露，上海團此次行程完全在陸委會的嚴密掌控中，去什麼地方，見什麼人，參觀什麼行程，去何處用餐等等，皆在陸委會的要求以及掌控中。

依照陸委會的3大原則觀察，包含「低調」不進行政治宣傳、接受媒體訪問；「單純」則是不會與非市府以外人士交流見面，例如政黨、政治或其他民間人士 ；「安全」則是確保行程安全無虞，避免意外發生。也可以理解中央、地方、上海市三方皆以高度謹慎態度處理此次參訪，確保全程參訪「零意外」。

上海市今年出資參與在台北市舉辦的台灣燈會，於東區商圈設置「儂好上海」花燈，陸委會日前批准上海市台辦副主任李驍東一行人帶團參訪「儂好上海」花燈。台北市政府也表示，上海市訪問團一行六人訂於2月18日至20日來台參加「2023台灣燈會在台北」相關活動、並參訪台北市市政建設。