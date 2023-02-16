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柯文哲自認成2024關鍵第三勢力　「誰當選我來決定」

記者黃翊婷／綜合報導

藍綠積極布局2024總統大選，民眾黨主席柯文哲認為民眾黨現階段仍算是第三勢力，雖然可能不足以僅憑自己的力量當選，但可以決定「誰當選」。

▲苗栗縣議長鍾東錦參訪台北大數據中心，市長柯文哲陪同。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲備戰2024總統大選。（資料照／記者林敬旻攝）

鴻海集團創辦人郭台銘14日下午拜會立法院前院長王金平，坦言希望代表國民黨參選2024大選。王金平會後受訪時證實此事並表示，郭台銘就是希望代表國民黨參選2024大選，近期祕書長黃健庭去拜訪郭時，會做出一些建議，同時也希望黨主席朱立倫提出一個提名的辦法，相信大家都會樂意參加。

▲▼郭台銘拜會王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭台銘14日拜會王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

至於先前外傳的「郭柯配」，郭台銘已親口表示，沒有「郭柯配」這個議題，不曉得這是從哪裡傳出來的。根據《聯合新聞網》報導，對於自己在2024總統大選中的角色定位，柯文哲自認扮演關鍵角色，無論藍綠由誰參選，民眾黨想要突圍都不容易，卻可以成為關鍵第三勢力，「2024誰當選，由我來決定」。

2024年除了總統大選之外，還有立委選戰，藍綠之外的第三勢力包含時代力量、民眾黨、基進黨，陸續都有人表態要參選立委，希望能在藍綠夾擊下殺出一條血路。

時代力量不分區立委邱顯智、王婉諭都規劃轉戰區域立委；民眾黨部分，傳出柯文哲下令5位不分區立委、前立委蔡壁如投入區域選戰；基進黨部分，台北市黨部主委吳欣岱評估投入內湖南港選區，挑戰現任立委高嘉瑜。

面對2024大選，柯文哲在上個月27日前往高雄發放發財金時，就曾表示民眾黨現階段仍算是第三勢力，雖然還不足以依靠自己的力量當選，但可以決定誰當選。

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