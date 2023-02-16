　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商獨家「升級版Pocky」！草莓巧克力醬加倍　卡士達派咬下爆餡

▲▼草莓季最新零食。（圖／7-11提供）

▲7-11獨家開賣「Pocky百奇奢華草莓可可棒」，巧克力餅乾淋上2倍厚草莓巧克力醬超邪惡。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

現在正是草莓季，當然要吃爆！就有超商開賣一系列獨家「草莓季零食新品」，其中竟有豪華升級版「Pocky草莓可可棒」，巧克力餅乾淋上2倍厚草莓巧克力醬，入口超幸福，同步還有「超濃草莓卡士達派」，咬下爆出滿滿的內餡，趕快把握時間衝超商開吃了。

7-11獨家販售草莓季零食新品，首推「Pocky百奇奢華草莓可可棒」，日本原裝進口，巧克力餅乾淋上加倍厚草莓巧克力醬，每一口都能嚐到酸甜濃郁的滋味；「LOTTE卡士達派－超濃厚草莓風味」為綿密蛋糕搭配加了2倍草莓果汁的奶油內餡，自即日起至3/7止還能享任選2件8折、3件77折。

▲▼草莓季甜點新品。（圖／7-11提供）

▲「LOTTE卡士達派－超濃厚草莓風味」咬下是香濃內餡。

▲▼草莓季甜點新品。（圖／7-11提供）

▲「山內福岡草莓風味蛋糕捲」吃得到綿密蛋糕搭配滑順草莓內餡。

「山內福岡草莓風味蛋糕捲」則是綿密鬆軟蛋糕包裹香濃滑順草莓內餡，第2件可省100元；「日本雷神草莓風味巧克力餅乾」也強勢回歸，酸甜草莓尬上牛奶巧克力更濃郁，另外還有「Bourbon草莓巧克力三角蛋糕」、「韓國三光草莓板狀可可片」及「露特草莓藍莓白巧克力」等新品，草莓控絕對都要吃。

▲▼草莓季最新零食。（圖／7-11提供）

▲露特草莓藍莓白巧克力（左）、韓國三光草莓板狀可可片（右）。

▲▼麥當勞「大麥克家族」限時回歸。（圖／業者提供）

▲麥當勞「大麥克家族」限時回歸了。（圖／麥當勞提供，下同）

麥當勞「大麥克家族」回來了，其中，經典大麥克主打雙層牛肉，搭配獨特大麥克醬、生菜等料，而重量級「無敵大麥克」則是肉量再加倍，一共放了4層100%純牛肉，搭配洋蔥、生菜、吉事片、酸黃瓜及大麥克醬，再蓋上帶有奶油香氣的麵包，打造15層的豐富口感。

▲▼麥當勞「大麥克家族」限時回歸。（圖／業者提供）

▲重量級無敵大麥克擁有15層豐富口感。

最後登場的「香雞大麥克」則是採用厚實雙層酥炸雞排作為主角，讓不吃牛的漢堡控也能爽嗑大麥克的經典滋味，即日起至3/14於全門市限時開賣，趕緊衝門市搶吃一波。

ET快訊
又有冷空氣！　襲台降溫時間曝
JKF雪乳女郎拍片嚇傻　平頭男抄鐵椅衝進來
這藝人轉當YouTuber！　網見「訂閱已破100萬」驚呆
土耳其這城鎮「房子都沒倒」無人死亡　關鍵原因曝光
夜店激情片上傳網路　台中4男女慘了
快訊／吳淡如道歉了！「賠禮給被封鎖的網友」
快訊／反擊美國！陸宣布制裁洛克希德馬丁、雷神導彈

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商獨家「升級版Pocky」！草莓巧克力醬加倍　卡士達派咬下爆餡

網購補班日推Happy Hour　Pocky、哈根達斯買1送1

超商限量！「迪士尼100周年周邊」來了　胡迪音樂盒、米奇耳機太Q

今天衝了！　速食店「墨魚甜不辣買1送1」爽吃8天

白米買1送1、衛生紙第2件5折！　全台通路最新「超殺優惠」懶人包

明天開喝！　超商連3天「大杯特濃美式買1送1」

限時8天！超商美式拿鐵「5杯222元」爽喝　補班日還有買1送1

每日限量開賣！超商最新「鮮奶泡芙、餐包」　咬下爆超濃內餡

【廣編】Panasonic空調再進化　業界首創24小時防霉監控

快收下！　超商「美式、拿鐵買2送1」限時2天喝

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

香燈腳隨媽祖沿路撿垃圾　72歲嬤手拿2大包不喊累

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

奴才貼心幫貓皇戴新帽　牠秒原地關機：已登出

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

苦練7年投籃機997分！　手速超狂單手1秒1球

超商獨家「升級版Pocky」！草莓巧克力醬加倍　卡士達派咬下爆餡

網購補班日推Happy Hour　Pocky、哈根達斯買1送1

超商限量！「迪士尼100周年周邊」來了　胡迪音樂盒、米奇耳機太Q

今天衝了！　速食店「墨魚甜不辣買1送1」爽吃8天

白米買1送1、衛生紙第2件5折！　全台通路最新「超殺優惠」懶人包

明天開喝！　超商連3天「大杯特濃美式買1送1」

限時8天！超商美式拿鐵「5杯222元」爽喝　補班日還有買1送1

每日限量開賣！超商最新「鮮奶泡芙、餐包」　咬下爆超濃內餡

【廣編】Panasonic空調再進化　業界首創24小時防霉監控

快收下！　超商「美式、拿鐵買2送1」限時2天喝

東海大學攜手瑞士頂尖廚藝管理大學　打造中部米其林培訓基地

發片也沒紅！5人男團窮到打工維生「吞CD實力遭埋沒」　宋旻浩哭了

劉文正被詐死　李明依痛罵「瘋子愚弄全國」：主動告知夠查證了吧

疑遭車禍撞擊！大眼萌橘「肝腸跑到胸腔」　堅強撐過手術等家

滿滿正能量！直擊最神秘粉紅超跑進香　「兔耳朵」成香燈腳標配

無修正AV片段被流出！情色女優不忍了　對片商導演提告求償168萬

重判11個無期徒刑　水牛城槍擊案凶嫌死刑難逃

基隆工廠火警！火舌濃煙狂竄　消防人員馳援灌救

搞不懂夏玉順說什麼！　劉文正「被賜死」新加坡友人傻眼

疫後玩日本8個最有感變化！塑膠袋要錢　入境、退稅全部電子化

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

消費熱門新聞

麥當勞「15層無敵大麥克」期間限定回歸

全台通路最新「超殺優惠」懶人包

限時8天！超商美式拿鐵「5杯222元」爽喝　補班日還有買1送1

限時4天！超商超狂「7元奶茶」來了

速食店「甜不辣買1送1」爽吃8天！

超商連3天「大杯特濃美式買1送1」

限時3天！超商咖啡「只要1元」爽喝

只有3天！超商3大咖啡飲品「買1送1」

超商最新「咖啡之花」飲品2杯99元

超商獨家「迪士尼100周年周邊」來了

全聯「早餐神器」廚電換購3折起

每日限量超商最新「鮮奶泡芙、餐包」

超商連2天「美式、拿鐵買2送1」！

必勝客限時9天13吋大比薩199元吃

更多熱門

相關新聞

超商獨家「迪士尼100周年周邊」來了

超商獨家「迪士尼100周年周邊」來了

迪士尼粉絲快看過來！就有超商推出「迪士尼100周年」第二波限量周邊，本次以迪士尼皮克斯動畫角色為靈感，包括《玩具總動員》裡的胡迪警長、巴斯光年、三眼怪、熊抱哥以及《怪獸電力公司》裡的毛怪等，不僅有超Q無線藍芽耳機、電鍋，還有靠墊、感應式垃圾桶等實用小物。

はま寿司信義安和站前店今日開幕

はま寿司信義安和站前店今日開幕

可頌鬆餅必吃！東區奶茶色咖啡廳開2店

可頌鬆餅必吃！東區奶茶色咖啡廳開2店

限時8天！超商美式拿鐵「5杯222元」爽喝　補班日還有買1送1

限時8天！超商美式拿鐵「5杯222元」爽喝　補班日還有買1送1

關鍵字：

超商新品零食超商優惠草莓季美食雲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／劉文正沒有死！

香燈腳集體翻車！朱府王爺突降乩邀白沙屯媽祖

女星結婚13天遭老公「砍斷手指打到流產」！

獨／夏玉順改口證實劉文正假死！原因曝光

陳盈潔教唆偽簽本票案　改判3年2月

網紅遭霸凌輕生！妻淚：留下兩老和3月大女兒

小S女兒在家突「脫衣爆哭」！法師到場收驚

劉文正被詐死「本人首發聲怒了」！早和前經紀人沒聯絡

半夜逛唐吉軻德…結帳「目睹驚人一幕」

違遺願撿舍利子！他爆佛教名山弟子1句真心話

文化禮金擴大發放！18到21歲都有

快訊／房貸補貼方案出爐！　家戶所得120萬元內每戶可拿3萬

懷胎6月婦倒地沒心跳　孩子保不住…夫淚崩

劉文正還活著！　伊能靜微博首發聲

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

更多

最夯影音

更多
3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲
台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面