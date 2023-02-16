超商獨家「升級版Pocky」！草莓巧克力醬加倍　卡士達派咬下爆餡

▲7-11獨家開賣「Pocky百奇奢華草莓可可棒」，巧克力餅乾淋上2倍厚草莓巧克力醬超邪惡。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

現在正是草莓季，當然要吃爆！就有超商開賣一系列獨家「草莓季零食新品」，其中竟有豪華升級版「Pocky草莓可可棒」，巧克力餅乾淋上2倍厚草莓巧克力醬，入口超幸福，同步還有「超濃草莓卡士達派」，咬下爆出滿滿的內餡，趕快把握時間衝超商開吃了。

7-11獨家販售草莓季零食新品，首推「Pocky百奇奢華草莓可可棒」，日本原裝進口，巧克力餅乾淋上加倍厚草莓巧克力醬，每一口都能嚐到酸甜濃郁的滋味；「LOTTE卡士達派－超濃厚草莓風味」為綿密蛋糕搭配加了2倍草莓果汁的奶油內餡，自即日起至3/7止還能享任選2件8折、3件77折。

▲「LOTTE卡士達派－超濃厚草莓風味」咬下是香濃內餡。



▲「山內福岡草莓風味蛋糕捲」吃得到綿密蛋糕搭配滑順草莓內餡。



「山內福岡草莓風味蛋糕捲」則是綿密鬆軟蛋糕包裹香濃滑順草莓內餡，第2件可省100元；「日本雷神草莓風味巧克力餅乾」也強勢回歸，酸甜草莓尬上牛奶巧克力更濃郁，另外還有「Bourbon草莓巧克力三角蛋糕」、「韓國三光草莓板狀可可片」及「露特草莓藍莓白巧克力」等新品，草莓控絕對都要吃。

▲露特草莓藍莓白巧克力（左）、韓國三光草莓板狀可可片（右）。



▲麥當勞「大麥克家族」限時回歸了。（圖／麥當勞提供，下同）

麥當勞「大麥克家族」回來了，其中，經典大麥克主打雙層牛肉，搭配獨特大麥克醬、生菜等料，而重量級「無敵大麥克」則是肉量再加倍，一共放了4層100%純牛肉，搭配洋蔥、生菜、吉事片、酸黃瓜及大麥克醬，再蓋上帶有奶油香氣的麵包，打造15層的豐富口感。

▲重量級無敵大麥克擁有15層豐富口感。

最後登場的「香雞大麥克」則是採用厚實雙層酥炸雞排作為主角，讓不吃牛的漢堡控也能爽嗑大麥克的經典滋味，即日起至3/14於全門市限時開賣，趕緊衝門市搶吃一波。