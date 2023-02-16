快訊／換護照注意！　領務局2／20起網路預約名額增至1500名

▲申辦護照人潮在農曆春節後不減反增。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

由於今年申辦護照人潮更勝去年，尤其農曆春節假期過後，外交部領事事務局及外交部4個辦事處湧入大批民眾排隊申辦護照，領務局16日宣布，網路預約受理護照申請案的名額將從2月20日開始，擴增至每天1500名，開放預約時間延長至60天，另因護照申請量已超過正常的製發量甚多，護照發照時間由6個工作天修正為10個工作天。

領務局表示，外交部及領務局均十分關心民眾申辦情形，並隨時檢視調整相關作法，以期提高服務品質，為減少民眾排隊等候時間，領務局自即日起已改採直接抽取號碼牌模式，民眾無須再先經排隊等候預審書表後才領取號碼牌，如果對於書表填寫與規定有問題者，領完號碼牌後便可自主至諮詢櫃檯詢問，實施成效顯著。

領務局說明，現場也安排工作人員走動式詢問民眾是否需要協助及是否帶齊應備文件，以加速上櫃檯辦理時間，相關流程改變之後，已收到預期的效果；領務局仍將持續檢視辦理情形，並即時機動調整。

為進一步便利民眾，領務局宣布，自2月20日起，領務局及外交部4個辦事處將改採大幅擴大網路預約的方式受理護照申請案，以領務局為例，網路預約名額將自每日480名大幅擴增至1500名，且開放預約時間也從20天延長至60天，各辦事處亦將在最大幅度放寬預約名額。

領務局表示，完成預約民眾只需要依照預約時間到領務局報到抽號碼牌並遞件申請，無須再久候排隊，如果有商務洽公或人道考量等急需出國之情形及因其他特殊因素來不及預約者，可檢具證明文件，到領務局以「速件」方式臨櫃申辦；如果不使用網路預約者，可委託旅行社送件，或首辦者到戶所申請。

此外，領務局說明，因護照申請量已超過正常的製發量甚多，在不得已情形下，護照發照時間由6個工作天修正為10個工作天，希望國人能夠諒解，未來仍將針對民眾申辦情形隨時檢討及相應提出其他優化措施，建議民眾如果近期尚無出國規劃或使用護照需求，可於使用前適當時日再來辦理，以免久候。

領務局提醒，首次申辦者可就近使用各地戶政事務所提供的「一站式服務」方式送件；申換護照者，則請務必先上網預約後再依照預約時間前來送件，或委託符合代辦資格的旅行社協助代為送件申換，以節省民眾寶貴時間。