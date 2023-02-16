房貸補貼一次性給3萬　陳建仁：可減輕55萬房貸族負擔

▲行政院發言人主持院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部16日在行政院會陳報「落實居住正義政策精進方案」報告，並推出草案；根據內容，《中產以下自用住宅貸款戶支持方案》申請資格基準日為112年2月28日為基準日，撥付方式採申請核定後一次撥付，金額為每戶3萬元。院長陳建仁說，預估可以減輕55萬房貸族的負擔。

針對內政部報告，陳宗彥轉述，陳建仁表示，總統蔡英文相當關心國人居住問題，過去也透過多元政策，包含上個月立法院三讀通過的平均地權條例、8年20萬戶社會住宅政策以及300億租金補貼方案等，這3個方案都來減輕大家的居住負擔。

另外，陳建仁也提到，此次為了因應3年多來疫情急升息的壓力，對於中產家庭帶來的衝擊，政府將運用疫後特別條例規劃房貸補貼方案，針對一定家戶所得以下、僅持有1戶自用住宅的貸款且一定核貸金額以下者，提供每戶一次性3萬元的支持，預估可以減輕55萬房貸族的負擔。

根據內政部規劃，《中產以下自用住宅貸款戶支持方案》內容為，110年家戶所得合計於120萬元以內，原始核貸金額部分則分為2塊，一塊為高房價的台北市，為850萬元（總價約1200萬元）以下，其他縣市則是700萬元（總價約1000萬元）以下。

另外，資格基準日為112年2月28日為基準日，撥付方式採申請核定後一次撥付，金額為每戶3萬元。

▼行政院16日通過房貸補貼方案。（圖／行政院提供，點圖放大）