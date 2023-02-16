　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

它會「記得你是誰」！ChatGPT之父傳奇揭密：超聰明有點亞斯伯格症

▲▼OpenAI。（圖／路透）

▲AI聊天機器人「ChatGPT」風靡全球，這是由OpenAI公司推出的人工智慧服務。（圖／路透）

文／今周刊編輯團隊

過去3個月間，ChatGPT以迅雷不及掩耳的速度，席捲全球各個角落，才甫問世短短幾個月，微軟創辦人比爾．蓋茲已這麼定調：「它出現的重大歷史意義，不亞於網際網路和個人電腦的誕生。」

ChatGPT是由一家員工數僅300餘人，位於美國舊金山的人工智慧新創公司OpenAI，於去年11月底所推出的一款「聊天機器人」。

ChatGPT究竟有多火熱？據官方數據顯示，就在推出僅短短5天之內，全球用戶數即突破100萬大關，對比之下，串流影音龍頭Netflix花了3.5年，臉書花了10個月，Spotify花了5個月，Instagram花了2.5個月，才達到同級的用戶數。

「這是AI的『iPhone時刻』，或者，我們可稱它為AI發展的『奇點』！」擁有史丹佛大學電腦科學碩士學位、曾任谷歌工程師，現為AI精準行銷公司愛卡拉（iKala）執行長的程世嘉，如此向本刊強調。

即使技術並非最新，在熟稔「深度學習」發展史的台大電機系副教授李宏毅眼中，這絲毫無礙於ChatGPT於AI歷史上所締造的「里程碑」紀錄。

對此，李宏毅解釋，關鍵在於，過去商用AI助理生成的文句，基本都是由「資料庫」中所挑出，「換句話說，它沒辦法自己產出新的內容。」但，ChatGPT卻不是如此，「基本上，它的文句都是自己『生成』的。」

另一個ChatGPT讓人驚豔之處，是它能「記得你是誰」。對此，現為AppWorks董事長暨合夥人、台灣大哥大總經理的林之晨向本刊表示，有別於過去的聊天型AI，ChatGPT能記得以前跟你聊過什麼，而且回覆還很有禮貌。

「就好比從『無意識』走向『有意識』的過程。」史丹佛大學電腦科學系教授張智威觀察，「ChatGPT似乎有那麼一點人類『自由意志』的味道了。」

專家一致推崇，那麼，許多人不免感到好奇，開發出「AI大神」的OpenAI，又究竟是何方神聖？

▲▼阿特曼（Sam Altman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲OpenAI CEO阿特曼（Sam Altman）8歲就會寫程式。（圖／達志影像／美聯社）

2015年成立的OpenAI，是由特斯拉創辦人馬斯克，以及全球知名創業加速器Y Combinator前總裁阿特曼（Sam Altman）等共同創立。2018年，馬斯克在考量特斯拉的自駕技術發展與Open AI可能衍生的利益衝突下，宣布退出OpenAI的董事會，之後的主要營運，即由當時年僅33歲的阿特曼一肩扛起。

談及這位主導公司營運短短幾年，就讓自家產品震撼全球的OpenAI執行長，曾是Y Combinator的校友、現為台灣知名線上程式教學平台Codementor創辦人暨執行長的劉威廷回憶，2013年他欲申請加入Y Combinator時，阿特曼就是面試他的主管之一，「我第一眼的印象就是，他講話和反應都非常快，極度聰明，充滿自信，且相當沉穩，很像比爾蓋茲年輕時的樣子。」

「阿特曼在業內的地位，絲毫不亞於馬斯克與Meta的祖克柏！」劉威廷表示，或許因為阿特曼長期以來相對低調的性格，外界對他所知不多，一直到近期ChatGPT推出後，才一躍成為全球目光焦點。

不過，劉威廷補充，若真要說阿特曼還有什麼「不同於常人」之處，「就是他在與人互動上感覺比較冰冷一些，有點亞斯伯格症的味道。」

這場由ChatGPT引爆的AI革命浪潮，或許在不久的未來，將深刻地扭轉全球經濟產業格局。

「它一定會取代掉很多工作，」詹益鑑觀察，「像是投資、醫療、金融等，很多偏向『敘述型』的工作，AI一定可以替代，而且會做得比人還好。」至於那些需要更多「人為判斷」的工作，詹益鑑亦略帶悲觀地指出，「AI也早晚可以替代，就看我們願不願意放手而已。」

更多精彩內容請看《今周刊APP》

更多今周刊文章
儀表板「藍色小船」亮了什麼意思？5大必知燈號：「它」千萬不能亮，否則你連靠邊停機會都沒了
國泰金、中信金跌出獲利前5名讓人驚訝！14檔金控股1月比較：想賺價差？這2檔「超跌優等生」可以考慮

ET快訊
好消息！　好市多預告「商品將降價」
快訊／陳建仁組閣滿意度出爐！　2年齡層最挺他
過年4晚「他慘噴快10萬」！　超盤住宿費曝光
歌壇大姐大陳盈潔恐入獄！　因教唆胞姊簽「這3字」
快訊／1億元早就準備好！國泰洋酒逃稅19億　董座一早獲准交保
槍戰打死女子逃大陸17年！　前土庫幫分子返台投案了
野生楊謹華「露背裝」現蹤街頭！泰國看展被拍　網驚：太辣了啦

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

它會「記得你是誰」！ChatGPT之父傳奇揭密：超聰明有點亞斯伯格症

沒有任何按鍵！蘋果新專利曝「全觸控摺疊iPhone」

台積電大勝！iPhone 14 Pro逆天跑分出爐　狠甩S23 Ultra

蘋果獲「摺疊螢幕」專利　明年可望推1產品試水溫

更專業相機、人像超美　三星S23 Ultra開箱出爐

MSI 「飛躍奇異點」新品發表！　全新系列筆電帶來最佳體驗

LINE通話功能常不順？官方兩招整合解決麻煩

發錢了！中華電HiNet用戶達百萬「現金券、雙人旅遊」免費送

15吋MacBook Air來了　傳面板量產中4月將亮相

新材質、收窄邊框！iPhone 15系列外觀將重新設計

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

香燈腳隨媽祖沿路撿垃圾　72歲嬤手拿2大包不喊累

奴才貼心幫貓皇戴新帽　牠秒原地關機：已登出

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

白沙屯媽祖突彎進夜市　狂撞貨車又飛越機車！

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

它會「記得你是誰」！ChatGPT之父傳奇揭密：超聰明有點亞斯伯格症

沒有任何按鍵！蘋果新專利曝「全觸控摺疊iPhone」

台積電大勝！iPhone 14 Pro逆天跑分出爐　狠甩S23 Ultra

蘋果獲「摺疊螢幕」專利　明年可望推1產品試水溫

更專業相機、人像超美　三星S23 Ultra開箱出爐

MSI 「飛躍奇異點」新品發表！　全新系列筆電帶來最佳體驗

LINE通話功能常不順？官方兩招整合解決麻煩

發錢了！中華電HiNet用戶達百萬「現金券、雙人旅遊」免費送

15吋MacBook Air來了　傳面板量產中4月將亮相

新材質、收窄邊框！iPhone 15系列外觀將重新設計

半夜逛唐吉軻德…結帳「目睹驚人一幕」！蔡尚樺果斷放棄回台灣：不划算

高中妹房間被繼父裝針孔　媽媽早知道竟「縱容不報警」

不只巴菲特！國際大咖接連重砍台積電持股　僅有五家增持

國中同學戀上她老公　「貼臉親嘴合照」瞎扯紅粉知己

超人氣動漫《工作細胞》拍真人版！　佐藤健爆演「超帥白血球」女主是她

獨／印尼情侶檔車禍受傷...工寮早產生男嬰　急找鄰居剪臍帶

自備環保杯買飲料「怕貼紙留殘膠」　過來人公開2物：超好撕

桃園人氣農場「富士櫻開了」最美花期曝！北橫櫻花地圖、時辰攻略

上海團不能吃宵夜？　知情人士：北市府只向陸委會提午餐、晚餐申請

陳明通挺林智堅喊「論文公版」　台大教授打臉：從沒有聽過！

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

3C家電熱門新聞

LINE通話功能常不順？官方兩招整合解決麻煩

台積電勝！　iPhone 14 Pro逆天跑分甩S23 Ultra

蘋果獲摺疊螢幕專利　明年可望推1產品試水溫

更專業相機、人像超美　三星S23 Ultra開箱出爐

沒有任何按鍵！蘋果新專利曝「全觸控摺疊iPhone」

兩款新色登場！iPhone 15系列新色曝光　將有6款顏色可選

發錢了！中華電「現金券、雙人旅遊」免費送

新材質、收窄邊框！iPhone 15系列外觀將重新設計

MSI微星　2023電競、商務筆電新品齊發

15吋MacBook Air來了　傳面板量產中4月將亮相

iPhone 15入門機款將進化　可能搭載4800萬像素主鏡頭

蘋果iOS 16.3.1更新　車禍檢測不再誤判

iPhone 15傳改用Type-C！蘋果設加密拒跟安卓共用

下一代準備漲價？iPhone 14系列成本曝光

更多熱門

相關新聞

獨／防考生利用ChatGPT拿高分！招聯會：將提醒大學「加強口試與筆試」

獨／防考生利用ChatGPT拿高分！招聯會：將提醒大學「加強口試與筆試」

人工智能AI聊天機器人程式ChatGPT近期爆紅，但也讓外界擔心影響校園教學，更有學者擔憂，考生會利用ChatGPT美化甄選入學書審資料而得到較高分數，影響公平性，建議強化口試並制訂防弊措施，招聯會則表示，預計經過招聯會常委會討論後，將會發文提醒各大學，更謹慎審查備審資料，加強二階校系自辦甄試項目，包括加強筆試、口試或實做，未來將蒐集各大學因應措施，開會討論後再制訂相關防弊規範。

聊天機器人ChatGPT開啟AI新時代

聊天機器人ChatGPT開啟AI新時代

ChatGPT影響校園教學　教部首度回應：與清大及各大學協進會交換意見

ChatGPT影響校園教學　教部首度回應：與清大及各大學協進會交換意見

ChatGPT僱用血汗勞工！時薪不到60元、判讀殘暴文本

ChatGPT僱用血汗勞工！時薪不到60元、判讀殘暴文本

Google勁敵來了　萬事問ChatGPT

Google勁敵來了　萬事問ChatGPT

關鍵字：

ChatGPTOpenAISam Altman今周刊

讀者迴響

熱門新聞

ONE BOY老闆「富有家世」起底！　女友驚是「文大子瑜」

陳盈潔教唆偽簽本票案　改判3年2月

小S女兒在家突「脫衣爆哭」！法師到場收驚

香燈腳集體翻車！朱府王爺突降乩邀白沙屯媽祖

違遺願撿舍利子！他爆佛教名山弟子1句真心話

網紅遭霸凌輕生！妻淚：留下兩老和3月大女兒

32歲ONE BOY創辦人曝光！　遭批「中國貨貼牌」吊牌藏貓膩

穿比不穿還涼！　ONE BOY老闆打撞球決定東區廣告

北一妹顧植物人哥哥「結婚1要求」　他嘆自私被罵爆

女星結婚13天遭老公「砍斷手指打到流產」！

白沙屯媽祖遇塞車！「粉紅超跑」突飛起穿車陣

40K男「月噴3萬開銷」　全場見1細節怒了：活該

白沙屯媽甩尾衝進全聯！店長：才剛夢到媽祖

快訊／美軍黑鷹直升機墜毀！　機組員全罹難

白沙屯媽祖聽到她在哭！180度迴轉上前

更多

最夯影音

更多
烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗
蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

香燈腳隨媽祖沿路撿垃圾　72歲嬤手拿2大包不喊累

香燈腳隨媽祖沿路撿垃圾　72歲嬤手拿2大包不喊累

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面