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獨／防考生利用ChatGPT拿高分！招聯會：將提醒大學「加強口試與筆試」

▲ChatGPT是最近火爆全球的聊天機器人。（圖／翻攝自ChatGPT官網）

▲學者擔心ChatGPT等聊天機器人，將影響甄選入學的書審資料得分公平性。（圖／翻攝自ChatGPT官網）

記者許敏溶／台北報導

人工智能AI聊天機器人程式ChatGPT近期爆紅，但也讓外界擔心影響校園教學，更有學者擔憂，考生會利用ChatGPT美化甄選入學書審資料而得到較高分數，影響公平性，建議強化口試並制訂防弊措施，招聯會則表示，預計經過招聯會常委會討論後，將會發文提醒各大學，在甄選過程要加強筆試、口試或實做，未來將蒐集各大學因應措施，開會討論後再制訂相關防弊規範。

美國科技公司OpenAI推出聊天機器人「ChatGPT」，近來在全球快速爆紅，但也衍生相關疑慮，香港大學校長張翔日前形容，將對社會帶來「革命性」影響，「給我們的挑戰是如何分辨學生中期論文和期末論文。」

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此外，清大副校長戴念華提醒，過去準備升大學的甄選入學備審資料，像是撰寫小論文等相關文字資料時，學生可能找補習班幫忙，現在有了AI聊天機器人後，考生則可以利用這項工具來美化書面資料的內容，藉此拿到較高分數，所以未來教授看到學生的書審資料，得要分辦到底是學生真本事，還是透過ChatGPT等AI聊天機器人協助，這更顯示口試必要性與重要性提升，建議大學要強化口試並制訂防弊措施。

▲▼ 中央大學提供「個人申請備審資料審查重點與準備指引」 。（圖／中央大學提供）

▲學者擔憂，考生可能利用ChatGPT準備相關備審資料而影響公平性 。（圖／中央大學提供）

對於AI聊天機器人是否影響書審分數的公平性，招聯會執秘王文俊則表示，招聯會立場要進行全盤考量，現階段不會急著做決定馬上訂出防弊措施，將先蒐集頂大的因應措施，再開會討論如何因應，未來也會制訂相關措施，但在此之前，會先經過招聯會常委會討論，再發文提醒各大學，在甄選過程要強化筆試、口試或實做。

目前各大學進行個人申請時，都有口試、校內筆試與試做等階段，王文俊指出，到時候一定會提醒各大學，加強檢視學生寫的學習歷程檔案等相關備審資料，是否為學生自己的東西，或者有無透過ChatGPT等AI聊天機器人協助，他也提醒考生，若使用ChatGPT準備相關書審資料，卻沒自己思考，文章將會大同小異，雷同度會很高，更何況ChatGPT回答的內容，不見得是高中程度的學生能寫出來，大學教授一看資料就會懷疑不是學生自己做的，對學生反而不利，這要提醒所有考生。

雖然近期AI聊天機器人火熱，更引發學界疑慮，但王文俊認為，ChatGPT並沒想像中的可怕，會推翻整個個人申請的書審或備審資料，而且大學教授目前都使用過ChatGPT，審查時大約都知道相關可能狀況，可以透過加強對學生的口試、當場實做或筆試，未來招聯會一定會提醒各大學，外界不用太擔心因此影響評分的公平性。

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