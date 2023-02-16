年輕孕婦不產檢突腹痛就醫　醫師急剖腹接生男嬰「險吸入胎便」

▲南投醫院婦產科醫師顏稟嶪進行產檢。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

23歲的吳姓女子去年懷孕，但她懷孕期間從沒做過產檢，日前她突然劇烈腹痛至急診就醫，醫師赫然發現已破水多時，且有胎兒窘迫情形，緊急安排剖腹產，順利接生3400公克的男寶寶，但已有胎便染色的狀況，所幸接受治療後，母嬰狀況皆已穩定，醫師呼籲孕婦應定期接受產檢，確保母嬰的健康狀況。

吳姓產婦向醫師表示，因經期不定，且此胎比較不顯肚，懷孕後期才覺得肚子「硬硬的」，但不疼痛所以未就醫，直到當天發生腹痛、遲未緩解才到醫院急診。

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衛福部南投醫院婦產科醫師顏稟嶪指出，透過檢查發現吳女之子胎心律改變，且有羊水胎便染色之症狀，若不慎將胎便吸入至氣管、肺部，恐出現「胎便吸入症候群」，導致感染、肺部擴張不全、呼吸衰竭，甚至因嚴重缺氧窒息而導致心肺衰竭或缺氧性腦病變，危及生命；另由於不清楚破水時間點，為預防感染，也給予吳女抗生素治療。

顏稟嶪提醒，女性應多關注身體變化，也鼓勵家人間多觀察、關心彼此健康狀況，懷孕若未接受規則產檢，除醫師難以充分掌握孕婦整體狀況，若母親本身有其他疾病而未事先穩定病情，嚴重可能危及母嬰生命。

南投醫院指出，國健署為周全孕期照護，提供孕婦14次免費產檢，包括28週前每個月一次、29至36週每兩週一次、36週之後每週一次；而高危險妊娠或妊娠併發症的孕婦會視個別狀況不同，增加不同的產檢內容，以降低妊娠與生產併發症，減少孕婦及新生兒死亡，並減輕育齡家庭經濟負擔。