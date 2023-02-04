16歲妹老喊肚子痛…父母懷疑她想逃課　拖半年醫一驗嘆「是癌症」

▲16歲女孩腹痛被說厭學查出惡性腫瘤。（示意圖／視覺中國CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江一名16歲女孩小琴（化名）近日總喊肚子不舒服，疼痛。對此，父母曾這樣認為，「女孩有個痛經什麼蠻正常……，懷疑她不想上學。」沒想到，在浙江省人民醫院婦科，確診小琴患了卵巢卵黃囊瘤，這種高度惡性腫瘤被稱之為「少女殺手」。

女孩叫小琴，一向乖巧，成績很好，但大半年來性格大變，讓父母大傷腦筋。父母控訴，「女兒總說肚子不舒服，每次肚子痛，我們都請假帶她到處看病，做了檢查，配了藥，吃完了藥女兒卻稱沒什麼用，脾氣也大了不少。」

請假看病，成績下滑，也讓父母非常憂心，一度認為女兒老說肚子痛是厭學或是心理有問題，但精神衛生科檢查則沒發現問題。

不久前，小琴再次喊肚子痛得厲害，額頭冒出細細的汗珠，還發現有低燒，家人再次帶她到醫院要求徹底檢查。這次，孩子做了腹部B超和CT，結果發現盆腔有一個大包塊。

浙江省人民醫院婦科醫師詳細詢問病史查體並閱片後認為，女孩很可能得了卵巢惡性腫瘤。一聽是惡性腫瘤，小琴母親當場嚇得臉色蒼白，泣不成聲，旋即父親也流淚。

經詳細影像學提示，小琴右側卵巢長有一個直徑10公尺大小的腫瘤，高度懷疑惡性。術後病理確診，小琴患的是早期卵巢生殖細胞惡性腫瘤（卵黃囊瘤），術後還將開始化療。

醫生表示，卵巢惡性腫瘤屬常見婦科惡性腫瘤，各年齡段均可發病，中老年人多見，近年有年輕化的趨勢；而卵巢卵黃囊瘤是一種高度惡性的生殖細胞腫瘤，約佔卵巢惡性腫瘤的1%，好發於兒童及年輕女性。該病早期一般無明顯不適，但由於卵巢卵黃囊瘤增長快，之後常見症狀有腹部包塊、腹脹、腹痛及腹水。此外，腫瘤壞死、出血可使體溫升高，所以還會有發熱症狀。

醫生指出，「近幾年，我們婦科診治青少年患卵巢惡性腫瘤近10例。卵黃囊瘤惡性程度高，生長迅速，易早期轉移，但該腫瘤對化療敏感，手術聯合化療，預後非常好。早期卵巢生殖細胞腫瘤可完成分期手術，且保留生育功能。」