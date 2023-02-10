吃完海鮮肚子痛！她就醫「查不出病因」被准許出院　回家當晚去世

▲許女吃完海鮮後感覺肚子痛，於是到醫院就診，豈料查不出病因就出院，當天晚上不治身亡。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

雲南昆明一名許姓女子吃了海鮮後腹痛難忍，於是到醫院檢查，不過院方因為查不出病因，當天就准許出院回家，豈料晚間許女就不致身亡。家屬氣得將院方告上法院，法官審理後則判院方要承擔50％責任。

綜合陸媒報導，許女近日吃完海鮮後，突然感到腹痛難忍，於是到醫院檢查，而在此次事件發生前20天，許女曾在該醫院做子宮內膜刮除手術，術後卻沒有進行抗發炎治療，因此這次腹痛發生後，許女就被收入婦產科進行檢查。

婦產科醫師進行詳細檢查，仍沒有查出病因，於是將人轉到外科。而外科醫師則研判，可能是急性闌尾炎、腹膜炎，於是進行點滴治療。

▲許女吃完海鮮腹痛就醫，因為查不出病因，被醫師准許返家，沒想到當晚就去世。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



許女住院打點滴，到中午感覺腹痛減輕，醫師也判斷准許回家，於是許女回到家中休息。豈料當天晚上8點15分，許女突然失去意識，家人怎麼叫也沒有反應，於是又被送到急診搶救。

不過，院方經過搶救後，許女仍沒有恢復自主呼吸，被醫師宣告臨床死亡。後續經過司法鑑定，許女是因為腹腔內發生疝氣，導致腸阻塞，最後才會休克死亡。

家屬聽到檢方的說法，氣得將院方告上法院。法官審理後則認定，醫師對許女的檢查不夠完整，且使用止痛藥緩解疼痛後，沒有將人留在醫院觀察，對於此次死亡，需要承擔50％的責任。