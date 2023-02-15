屋頂破洞滑出「超粗巨根」！一捅驚掉出2條肥蟒：情人節在壞壞啦

▲馬來西亞某屋主突然發現天花板掉出2條蟒蛇尾巴，連忙叫來消防人員前來抓蛇。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞12日傳出一起恐怖事件，當地有2條蟒蛇在情人節前夕偷偷交尾，不料竟意外弄破藏身的屋頂，嚇得屋主急忙叫來消防隊捕蛇，沒想到消防員到場後才發現，這2條巨蛇居然大到需要7個人才能將牠們抬起。

綜合當地媒體報導，57歲屋主薩列（Som Salleh）12日下午在家中休息時，突然聽見天花板傳出奇怪的動靜，他抬頭一看，赫然發現原本平滑的天花板居然破出了一個洞，洞口還伸出了一條蟒蛇的大尾巴，嚇得他立刻打給消防局求助。

消防員趕到現場後，立刻放出誘餌，並與之苦戰50分鐘後，終於成功捕獲2條大蟒蛇。不過消防員仔細觀察後，發現這2條巨蛇居然各長5公尺及4公尺，重量則分別為35公斤和25公斤，需要7個人才能完全將牠們抬起。

消防人員隨後將這2條蟒蛇放回安全的地區，同時警告人們，蛇類會在天氣炎熱的時候鑽到人們家中避暑，因此民眾應該要時時檢查家中較為涼爽的地方，警惕有蛇出沒。

現場畫面在網上曝光後，瞬間引起了不少網友注意，他們紛紛留言表示，「這2隻蟒蛇這麼肥，好可怕啊」、「雖然家中出現蟒蛇很恐怖，但這也代表屋頂的老鼠應該全被吃光了」、「人家是趁著情人節在壞壞啦」。