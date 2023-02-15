沒算準高度！化學槽車扯斷電桿電線　672戶停電...台電緊急搶修

▲一輛化學槽車行經觀音區玉林路時，疑似未注意車斗高度扯斷電線電桿，導致672戶停電。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子今（15）日清晨駕駛化學槽車行經觀音區玉林路一段時，疑似未注意車斗高度拉扯電線斷落後，又將路旁電線桿攔腰扯斷，導致附近住戶停電，警方通知台電人員到場搶修，台電預估有672戶停電，經搶修後已於下午約3時許搶修復電。張姓男子經酒測後無酒精反應，後續責任歸屬與賠償問題則由張姓駕駛與台電公司協調。

▲桃園市張姓男子今天清晨駕駛化學槽車行經觀音區玉林路一段附近時扯斷電線與電線桿，警方在事故前架起三角錐封鎖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方指出，55歲的張姓男子今天上午6許時，駕駛化學槽車行往大園方向行駛，行經觀音區玉林路一段時，疑似未注意車輛高度竟將道路上緣電線扯斷，還把路旁電線桿攔腰扯斷，所幸現場並無行人汽機車通過，並無人受傷或受困，大園警方獲報後為張男進行酒，酒測值為零，警方隨即通知台電公司工程人員搶修。

▲桃園市張姓男子今天清晨駕駛化學槽車行經觀音區玉林路一段附近時扯斷電線與電線桿，意外發生後肇事大貨車停在路旁接受警方盤查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

台電公司表示，根據查詢，這起意外事故造成觀音區中平路、中興路、玉林路一~二段、信義路、甘泉街、白玉里、富林里、廣興里、樹林里、觀音里一帶共計672戶停電，經過搶修後，多數在中午前後已復電，剩餘約5戶還在搶修中，所幸全部停電戶已於下午3時許完成復電。