快訊／中山高331K大貨車、槽車追撞翻覆　消防人員灑水戒護

▲國道1號北向331k處，發生大貨車及槽車追撞交通事故，造成槽車翻覆，大貨車載運的物品散落車道，後方車流回堵約5公里。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號北向331k處，發生大貨車及槽車追撞交通事故，造成槽車翻覆，大貨車載運的物品散落車道，占用中間及外側車道，後方車流回堵約5公里，台南市消防局據報出動消防人車前往搶救，消防人員將2車駕駛人以救護車送醫，惟槽車內「廢酸洗液」有外洩情況，消防人員馬上布水線，灑水戒護防止意外釀災發生。

高公局南分局、國道警察第四大隊人員已在現場進行事故車輛及散落物處理，後方車流回堵約5公里，警方請駕駛人提前避開壅塞路段改道行駛，行經事故點請勿放慢車速觀望，應小心行駛。目前真正肇事原因及相關責任正由國道警方調查處理中。另槽車外洩「廢酸洗液」在消防人員戒護沖水下，於下午3時許全部流下邊坡，槽內已空無危險。



國道警察第四大隊指出，有關8日國道1號北向331公里（台南仁德路段）下午1時55分交通事故案，經查康男（54歲）駕駛之營業半聯結車行駛於外側車道，疑因未保持行車安全距離，追撞尤男（55歲）駕駛之營業半聯結車，致2部車側翻於外側車道及外側路肩，康男駕駛之營業半聯結車所載運物（稻米）散落於中、外車道肇事，目前現場刻正排除中。事故造成2名駕駛受傷（均擦挫傷），送台南市立醫院診治，全案由新市分隊依規定處理。

國道警察第四大隊指出，未保持行車安全距離為十大肇事因素位居第1位，統計2022年國道轄線因未保持行車安全距離之交通事故共13555件。依道路交通管理處罰條例第33條1項2款之規定，未保持行車安全距離最高可處新台幣6000元罰緩。四大隊在此呼籲用路人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。