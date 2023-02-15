快訊／賴清德出手未來無法參選　黃承國：都接受

▲黃承國回應接受黨的作法。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

為回應社會期待，民進黨中執會15日通過「黨職人員選舉辦法」第九條條文修正案，擴大排黑條款規範，曾有感訓背景的英系中常委黃承國將無法再參與黨職選舉。對此，黃承國受訪回應，他對於修改內規沒有意見，「黨的作法我們都接受」，但澄清黨中央從他自請調查至今沒有聯繫過自己。

民進黨主席賴清德接掌黨魁後積極除弊，前兩周陸續處理台南市議長選舉涉賄、學倫問題，今天中執會進入深水區，討論民進黨長久擱置的黑道入黨爭議，會中通過「黨職人員選舉辦法」第九條條文修正案，以及通過「公職候選人提名條例」第六條條文修正草案，提送全國黨員代表大會議決。

賴清德表示，修正案通過後，未來有涉及黑、金、槍、毒或曾遭管訓者，皆沒有辦法擔任民進黨的黨職，也沒有辦法代表民進黨參選公職，「我們希望民進黨做政治的表率，能夠引起其他政黨效尤，對台灣社會的治安貢獻心力。」

對此，黃承國今天接受電話訪問說明，「我沒有意見，尊重啊」；至於去年12月自請調查，隨後即未進入中常會一事，他說明，從寫公開信給黨中央之後，從沒有人跟他談到這個問題，他是因為有中常委（指立委何志偉）指控被黑道脅迫、被提名人陳時中背後站黑道，因此自請調查，「這些東西你都可以調查清楚，看這些事跟我有沒有關係，有的話你處分我嘛！」

黃承國並指，如果他有敗壞黨紀的問題，他願意接受處罰，什麼樣的處分都可以，「不然也告訴我一個決定，都沒有啊，這個條款也無所謂，黨的作法我們都接受。」

▲賴清德於中執會後發表談話。（圖／記者呂佳賢攝）