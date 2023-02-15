快訊／民進黨通過「黃承國條款」　賴清德：對社會治安貢獻心力

▲民進黨主席賴清德（左）、英系中常委黃承國（右）。（合成圖／記者林敬旻、湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨九合一選舉敗選後，「黑金」成為檢討焦點，曾有感訓背景的英系中常委黃承國在去年台北市立委補選期間，自請黨內調查，至今未入中常會。民進黨中執會15日通過「黨職人員選舉辦法」第九條條文修正案，刪除「10年條款」限制，未來黃承國無法繼續參與黨職；民進黨主席賴清德說，「我們希望民進黨做政治的表率，能夠引起其他政黨效尤，對台灣社會的治安貢獻心力。」

賴清德接掌黨魁後積極除弊，前兩周陸續處理台南市議長選舉涉賄、學倫問題，今天中執會進入深水區，討論民進黨長久擱置的黑道入黨爭議，會中通過「黨職人員選舉辦法」第九條條文修正案，以及通過「公職候選人提名條例」第六條條文修正草案，提送全國黨員代表大會議決。

民進黨秘書長許立明說明4大重點：第一，確保採比《選罷法》更嚴格之規定；第二，新增「曾參與犯罪組織者」、「性侵害犯罪或兒少性交易者」；第三，針對曾犯《組織犯罪防制條例》、《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》罪者，由「經判決確定」加嚴規定至「經起訴者」；第四，取消原本「感訓執行完畢或刑執行完畢，緩刑滿10年可參選」的「10年條款」。

對此，媒體關注，由於黃承國曾經被感訓過，依照今天通過的條例，是否無法參選黨職或公職？賴清德說，是的沒有錯，修正案通過後，未來有涉及黑、金、槍、毒或曾遭管（感）訓者，皆沒有辦法擔任民進黨的黨職，也沒有辦法代表民進黨參選公職，「我們希望民進黨做政治的表率，能夠引起其他政黨效尤，對台灣社會的治安貢獻心力。」

媒體追問，是否曾向黃承國表明，這屆的中常委就不要繼續做了？賴清德回應，之前高雄市長陳其邁代理黨主席期間，就有跟黃承國進行這方面的討論，結果黃同意不再出席黨內相關會議。他說明，今天大家都無異議通過，基本上大家都認為，民進黨的責任對當前的社會治安應該貢獻心力，另外在這場選舉裡面，民進黨遭遇的批評，也應該做斷然處理。

媒體詢問，此次修法被視為「黃承國條款」，是否被解讀為新系在針對英系？賴清德說，「沒有這方面的問題」。