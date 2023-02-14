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真有神人用完橡皮擦…結果歪樓了！　全場見他「1稱呼」吵翻

▲▼橡皮擦。（示意圖／記者林育綾攝）

▲原PO稱橡皮擦「擦子」引發討論。（示意圖／記者林育綾攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

有網友回想國小時都用鉛筆寫字，橡皮擦總擦剩一半左右就會不見，好奇發問，有沒有人曾把橡皮擦「用完」過，「完全用完是從手上一小粒，擦到完全消失這樣嗎？」貼文引發熱議，但不是討論用不用得完，而是看到原PO稱呼橡皮擦為「擦子」，意外吸引兩派論戰，「哪裡的講法啦」、「擦子，沒錯啊！」

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「真的有人把擦子完全用完過嗎？」文中表示，「以前國小用鉛筆寫字，擦子總是擦到一半就會不見，不知道是被幹走還是怎樣，只好再買新的」，便問其他人，「真的有人可以把擦子完全用完嗎？」

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貼文一出，橡皮擦的講法意外造成騷動，「擦子是哪裡的講法啦？只聽過擦布、橡皮擦」、「我都唸擦戶」、「從小到大都是叫擦子」、「擦布才是正確的」、「第一次聽說橡皮擦叫擦子」、「台語叫七啦（擦仔）」、「講擦子比擦布普遍吧」、「推文台北宜蘭彰化南部都擦子，到底哪裡在用擦布啦？」

據悉，橡皮擦的俗稱百百種，畢竟每個地區可能因不同文化，在潛移默化之中，產生地域性的講法，除了擦布、擦子，還有台語「忽仔（因此有人稱擦戶）」、「七仔」等等。

有趣的是，一票網友不忘回歸主題，「通常擦三分之一就開始用尺分屍了」、「差點成功過，最後很容易碎掉」、「橡皮擦小到一定程度後都會自己不見= =，沒有一次用完，也從來沒主動丟垃圾桶過，超神奇的。」留言串中則有神人現身，曝光用到最後的心得，「有啊！擦到最後用食指嚕」、「用到跟小指指甲差不多大就極限了。」

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