批廠商益生菌產品可能害死毛小孩　獸醫女神挨告誹謗獲無罪

▲執業獸醫關心羚踢爆寵物食品廠商產品可能危害毛小孩，遭廠商提告。（合成圖／翻攝關心羚臉書）

記者黃哲民／台北報導

曾被時代力量政黨提名不分區立委的獸醫師關心羚，去年(2022年)在個人臉書踢爆某家寵物食品廠商的益生菌產品可能危害毛小孩，並大罵廠商「混蛋東西」、「把飼主當成盤子嗎」等語，因此遭廠商怒控涉犯加重誹謗等罪嫌，新北地院審理認為關女有查證且對可受公評之事合理評論，判她無罪，可上訴。

畢業於台大獸醫系的執業獸醫關心羚，長期關注犬貓寵物議題，個人臉書逾3萬人追蹤，2019年獲時代力量政黨提名不分區立委但沒當選。本案源於去年(2022年)8月間，關心羚質疑網路上1名自稱寵物營養師的女子根本不是獸醫師或營養師，進而踢爆對方代言某寵物食品廠商的益生菌產品號稱有專利認證，但疑似使用供人食用成分，可能危害毛小孩生命。

關心羚連續PO文大罵廠商「你們這些混蛋東西，真的是把飼主當成盤子是嗎？」、「詐欺罪是不是公訴呢？」、「其他廠商望請自重，誠實標示誠懇道歉，主動下架還有得救」、「要實驗就拿自己的動物實驗，看看多久跟吃幾包會肝衰竭」、「社會在走，道德要有」等語，並貼出廠商官網連結與產品照片。

▲執業獸醫師關心羚2019年獲時代力量政黨提名不分區立委候選人。（圖／記者湯興漢攝）

關心羚的踢爆舉動被粉絲封為「女神」，但廠商很不爽，揪住關心羚PO文提到「木糖醇對狗貓就是毒，一點點都不能容忍」等語，主張她誤導消費者以為產品含有對寵物有害的木醣醇成分、惡意破壞公司商譽，且關女曾為不分區立委候選人，應有較高的查證義務，因此提起自訴告關心羚涉嫌公然侮辱與加重誹謗。

關心羚反駁指出，從對方寵物益生菌產品外盒列出的代工業者，很容易就查出登記負責人經營另1家公司生產供人食用的益生菌商品、成分含有木醣醇，她雖懷疑代工業者沒開闢寵物食品專用生產線，但PO文重點在於本案廠商沒有製造寵物食品的相關經驗，未明指對方使用木醣醇，她的PO文僅一併討論木醣醇對寵物的危害性。

法官認為關心羚PO文前，的確有查證而產生合理懷疑，不是虛構杜撰而來，因寵物食品安全攸關毛小孩生命安全與廠商開發產品的專業性，與公益有關，確屬可受公評之事。

法官指關心羚PO文等於指名道姓罵廠商「混蛋東西」、「詐欺」等語，客觀上有貶損之意，但她依據自己的查證做主觀價值判斷，用語就算尖酸刻薄、令廠商感覺不愉快，仍沒超出合理評論範圍，加上關心羚沒當選民代，只是跟一般人無異的獸醫師、沒有窮盡調查的公權力，本案查證結果已盡個人查證義務，判她無罪，可上訴。