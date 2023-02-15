短裙妹很有戲！藏毒被逮淚崩拉警「求求你們」　警兩句話堵回去

記者邱中岳／新北報導

新北市汐止區長安派出所警員，11日凌晨2時許發現1台自小客車行經大同路、茄苳路口，因形跡可疑立刻上前盤查，駕駛立刻加速逃逸，警力一路圍捕，最後喝令駕駛下車，駕駛和女乘客下車後丟出一個黑包包，裡面赫然藏有手槍，女子包包內則搜出毒品。

警方調查，11日凌晨2時許，汐止分局長安派出所警員執行巡邏勤務，行經汐止區大同路、茄苳路口時，發現1台自小客車行跡可疑，上前準備盤查時，31歲的覃姓駕駛就立刻加速逃逸，警方立刻尾隨其後並通知增援警力到場協助。

▲金髮妹被抓到包包藏毒，淚流滿面求警員被打槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

覃姓駕駛停車後，立刻下車蹲在路邊，並隨手棄置一個黑色包包，警方打開赫然發現裡面有手槍以及8顆子彈，另外同車的24歲楊姓女子，包包內有查獲海洛因、安非他命、大麻、一粒眠以及k他命等各式毒品。

穿短裙、長靴的楊女不斷痛哭希望警方放她一馬，還拉著男警淚流滿面說「求求你們」，員警則冷回「哭沒有用啦」、「不要浪費時間」，要求楊女放手並且上銬將人逮捕。

▲派出所警員攔查車輛不停，駕駛下車丟出的黑包竟藏有槍枝。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方查出，覃姓男子因為毒品在2022年12月27日遭新北地檢署發布通緝，所以面對警員才催油門落跑，但仍被警方查獲槍毒。警訊後依槍砲、毒品等罪嫌將2人送辦。