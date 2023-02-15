全聯「早餐神器」廚電換購3折起！銅板價麵包全面88折、咖啡買1送1

▲全聯自2/17~4/20，推出為期9週的「日系早餐個電點換購」，共有8款精緻實用的廚電用品。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全聯提倡在家吃早餐，2/17起推出一系列共8款「早餐神器」廚電換購，主打小家庭或單身族客層，換算市價折扣最低只要3折起；同時銅板價麵包品牌「READ BREAD」也祭出全面88折起優惠，有各式吐司、堡體類可結合生鮮食材；還有指定咖啡買1送1、滿299元折30元，讓大家自己在家做早餐。

全聯2/17~3/16將主打「用READ BREAD做早餐，省錢超簡單」，已推出6年的閱讀麵包READ BREAD品牌，包含吐司、餐包與堡體類共有超過40款商品，2022年整體業績達14億元，其中吐司類別仍位居冠軍寶座，在去年同檔期短短28天內就賣出超過1億元的成績，又以「READ BREAD白吐司」1支商品達千萬業績，「READ BREAD小農鮮奶吐司」原料使用花蓮吉蒸牧場鮮乳，口感香濃滑順，同時擁有動物福利標章認證及潔淨標章，訴求成分簡化無8大添加物，也是人氣商品。

除了白吐司，堡體餐包更讓早餐更有變化，是不少婆媽的心頭好；還有銅板價3入41元，同時是點心也可當早餐的朝食鬆餅，以及持續大受好評的新英格蘭堡，都讓早餐更添變化。今年也推薦「甜麵包」系列，像是草莓夾心、奶酥菠蘿、芋頭菠蘿等，2/17~3/16 READ BREAD全品項88折起優惠。

全聯也針對漢堡排推出READ BREAD合購優惠，像是澳洲穀飼牛肉漢堡排+美式漢堡組合，原價234元，2/17~2/23合購價優惠209元；國產去骨雞腿排+小農鮮奶吐司，原價220元，2/24~3/2合購價優惠185元。另外，也有鮭魚漢堡排、龍蝦沙拉(立即可食)，單件原價129元，2/17~3/2單件特價109元，任選2件199元。而立馬可食的冷燻鮭魚切片，單包原價140元，2/17~3/2單包特價129元，2包特價239元。

▲全聯推出8款廚電用品換購，還有濾掛、沖泡、即溶咖啡、咖啡豆粉特價。（圖／業者提供）

同時在2/17~3/2期間，實體門市還有濾掛、沖泡、即溶咖啡、咖啡豆粉，單筆滿299元現折30元。包括「UCC冠軍監修濾掛式咖啡醇厚香韻/甘醇醇香/蜜漬醇香」活動期間單盒特價228元，買1送1；世界冠軍杯測師劉邦禹推薦的伯朗嚴選咖啡豆-陽光馥郁/焙郁醇香風味，單袋特價388元、2袋458元。還有像是cama café、KEY COFFEE、西雅圖等咖啡也都祭出買1送1起促銷。當然，國人最愛的星巴克、illy、Movenpick、唐寧茶等精品咖啡品牌都在全聯買的到。

此外，為鼓吹早餐搭配購買，活動期間特別推出購買冷藏鮮乳/牛乳/調味乳任1件，並加購麵包/吐司任一件即可現折5元；生活誌在家吃早餐主題指定品，好比起司、麥片、果醬、罐頭等，更享購買任2件贈比得兔印花1枚，快速集印花、把可愛的比得兔帶回家趁現在。

▲全聯推出為期9週的「日系早餐個電點換購」，針對做早餐特別推出「Air Oven Toaster 氣炸烤箱」，擁有氣炸、炙烤、烤吐司、慢烤 解凍等四種料理模式。（圖／業者提供）

搭配在家做早餐提案，全聯自2/17~4/20，推出為期9週的「日系早餐個電點換購」，共有8款精緻實用的廚電用品，只要購買生鮮商品單筆每滿100元可獲1積分，滿3積分或扣200福利點起即可加價購，換算市價折扣最低只要3折起。

日系品牌麗克特設計概念是多彩、精緻小巧，集合簡約時尚、的特色，主打小家庭和單身族客層，商品不僅節省空間，操作也簡單，是日本單身貴族在添購家電時的優先選擇。針對做早餐特別推出「Air Oven Toaster 氣炸烤箱」，擁有氣炸、炙烤、烤吐司、慢烤 解凍等四種料理模式；還有「Plaid厚燒格子三明治機」只要2分半鐘就可烤出酥脆可口的吐司，厚度增加約 2.5公分，可放入更多食材。

▲「FIKA 自動研磨悶蒸咖啡機」換購。（圖／業者提供）



想讓食材有更多變化「Bonne萬用調理機」方便輕鬆備料；「Milk Tea奶茶機」還可以輕鬆做出蓬鬆細口感的奶泡。喜歡吃早餐搭配咖啡，也有「Solo Kaffe Plus 單杯咖啡機」、「Coffee Grinder 磨豆機」、「FIKA 自動研磨悶蒸咖啡機」、「Control 電子溫控手沖壺」都是超質感精緻的咖啡早餐家電，只要扣200福利點起或滿3生鮮積分起，加價890元～3,990元就可獲得。另可扣36,000福利點免費換「Air Oven Toaster 氣炸烤箱」(限量100台)、或22,000福利點免費換「FIKA 自動研磨悶蒸咖啡機」(限量100台)，各款商品數量有限。