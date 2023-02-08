「全聯都不懂當什麼警察」　婦變憤怒大媽.....警員聽後笑了

▲▼連「全聯都不懂、當什麼警察」，原本奄奄一息的老婦秒變憤怒大媽，員警不生氣，反而笑了。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市76歲劉姓阿嬤日前不知何故倒臥在別人家的庭院，說話上氣不接下氣，奄奄一息，一度陷入昏迷，直喊「好痛好痛」，警方獲報到場，從所騎腳踏車查出她的身分也連絡上其家人，就在等待時，員警關心詢問從哪裡來，阿嬤回「全聯」，「哪一邊的全聯？」豈料阿嬤一聽馬上精神大振，大聲回嗆「全聯都不懂、當什麼警察？」這時，被罵得一頭霧水的員警不但不生氣，反而面露微笑「阿嬤應該沒事了。」

台中警五分局文昌派出所警員徐榮廉、曾建維日前晚上6點多巡邏時，獲報安順東七街有個倒地婦人，警方趕抵到場，發現這名白髮蒼蒼的婦人，倒臥在別人家的庭院已有一陣子，都沒人發現，婦人奄奄一息，說話上氣不接下氣。

警方見狀急忙連絡救護人員到場，也透過庭院外一輛腳踏車上查出家人連絡方式，不但順利通知到家屬，也得知婦人身分。

員警徐榮廉在等待家屬期間，劉婦呈現昏睡狀態，徐員擔心有狀況，嘗試和劉婦說話保持清醒，劉婦有氣無力的說，她剛剛到全聯買東西，徐員回說哪一邊的全聯，這時，劉婦聽到後眼睛突然瞪大，大聲怒斥「全聯你都不懂，當什麼警察？」、「警察應該什麼都懂的。」

被罵得莫名其妙的徐員，不但不生氣，反而看到劉婦突然精神抖擻，能夠大聲說話，這才放下一顆擔心的心，最後家屬到場，陪同劉婦搭救護車送醫檢查。