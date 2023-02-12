雞蛋漲價爆搶購潮！他逛全聯「貨架被掃空」　內行曝背後真相

▲網友逛了好幾間超市，發現貨架上的雞蛋都不見了。（圖／翻攝PTT）



記者柯振中／綜合報導

受到禽流感衝擊、加上年後雞農產量調節，台北市蛋商公會12日拍板，13日開始每台斤雞蛋調漲2元，重回去年歷史新高，消息發布後，也引發了搶蛋潮，有民眾晚間連續跑了數間超市，發現無蛋可買，將照片上傳到網路後，引發熱烈討論。

雞蛋漲價的消息傳出後，有不少民眾跑到賣場、超市搶購，有網友12日晚間到某連鎖超市購物，發現雞蛋貨價空空如也，詢問店員才知道已全數賣完。

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▲網友逛了數間商家後發現，只剩下某超市的貨架上還有皮蛋。（圖／翻攝PTT）



後來網友又跑去500公尺外的另一間超市，入內後同樣沒賣雞蛋，甚至還讓他感到困惑，是不是找錯貨架。接著網友又到某間超市，雖然該超市貼有「每人限購一盒」的標籤，但貨架依然空蕩，只有皮蛋留在架上，看起來十分淒涼。

貼文引起討論後，立即有不少人開酸，「側翼還敢說不缺蛋」、「沒雞蛋可以吃皮蛋」、「吵著沒蛋吃的都是中共同路人」、「你可以買貴的」、「趁著還沒漲趕快掃貨」、「台灣人真的很可憐。」

不過，也有內行人留言點出原因，假日的時候雞蛋本來就比較熱銷，且12日在傳統市場時，仍有許多商家在販售散裝雞蛋，應該是沒有搶購潮，只是剛好賣完。針對超市內雞蛋是否會漲價，全聯則表示，目前還沒有收到相關消息。