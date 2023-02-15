胡懿慈女士公益不落人後　捐贈南消災情勘查車2輛助救災

▲胡懿慈女士捐贈消防局災情勘查車2輛儀式，由胡懿慈女士之孫子楊政儒先生代理出席捐贈，消防局局長李明峯代表受贈並頒發感謝獎牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局15日上午10時30分，於消防局第二救災救護大隊官田分隊，舉行胡懿慈女士捐贈消防局災情勘查車2輛儀式，由胡懿慈女士之孫子楊政儒先生代理出席捐贈，消防局局長李明峯代表受贈並頒發感謝獎牌，以感謝胡懿慈女士善行義舉。

官田及六甲消防分隊救災頻繁且種類多元，尤其轄內又有農作灌溉大渠嘉南大圳，時常可以看到消防人員疲於奔命，胡懿慈女士秉持著取之於社會、回饋於社會的善念，主動聯繫官田消防分隊分隊長沈瑞益，表示希望捐贈消防救災車輛，盡一己之力與消防同仁一起守護地方安全。

本次捐贈災情勘查車2輛，價值新台幣316萬元，該車具備四輪傳動、拖船勾等裝備，迅捷的機動性，實足地強化當地因崎嶇道路狹窄難行及濕滑缺點的救援功能，並配備有LED警示燈、警報器及無線電…等裝備，著實提升第二大隊曾文區官田及六甲分隊之救災能量，增加救援效率。官田消防分隊人員得知胡懿慈女士此項善舉後感念在心，一同發揮巧思改造分隊門面，結合2023癸卯年，設計以「揚眉兔器」為主題之防火宣導主題門面，來回應胡懿慈女士之善舉。

市長黃偉哲表示，感謝胡懿慈女士認同台南市消防局，肯定消防人員的努力，願意捐贈消防救災車輛。政府資源有限，但民間力量無窮，非常感謝胡懿慈女士對於消防工作的支持與肯定，此義舉不但充實本市消防救災能量，更增進了災害勘查搶救之效能，足以為社會標竿、義行典範。

消防局局長李明峯說，今日捐贈之災情勘查車肩負載運消防人員及相關裝備器材馳赴災害現場展開救援工作，此次捐贈案除了保障市民生命財產安全，也希望能喚起社會人士之公益善舉。

第二大隊大隊長王騰毅表示，特別感謝胡懿慈女士發揮大愛精神，捐贈了符合當地區域出勤救災所需的消防車輛，為消防救災工作盡一份心力，相信對未來消防人員在救災、勘災定能大幅提升救援效能。