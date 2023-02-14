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黃偉哲支持消防人員增員　南消工作士氣大振再添一樁

▲台南市長黃偉哲大力支持消防局，同恴消防局於2014年編列180名預算員額。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲大力支持消防局，同恴消防局於2014年編列180名預算員額。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為符合釋字785號，落實消防人員健康權，台南市長黃偉哲大力支持台南市消防局修正組織編制增加477人，並於2022年10月完成修編，為使人員能儘速到位，以降低消防人員超時服勤時數，黃市長2023年1月同恴消防局於2014年編列180名預算員額。

▲台南市長黃偉哲大力支持消防局，同恴消防局於2014年編列180名預算員額。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局指出，未來於人員補齊後，將可使消防人員每月超勤服勤時數由現在135小時降至112小時，提前達成消防署所訂「各級消防機關輪班輪休人員勤休實施要點,」2027年超勤服勤時數上限期程。

▲台南市長黃偉哲大力支持消防局，同恴消防局於2014年編列180名預算員額。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長自上任以來，十分關心消防人員權益，於2019年1月1日同意發放危險加給加成，並將超勤加班費上限金額提升至17000元。行政院2023年1月4日同意超勤加班費上限金額調高至19000元，黃市長考量警消人員辛勞，也全力支持此一政策，為最快定案縣市，並同意編列追加預算5千萬元，可見黃偉哲市長對於消防工作的支持與認同。

▲台南市長黃偉哲大力支持消防局，同恴消防局於2014年編列180名預算員額。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局未來亦持續體恤基層消防人員救災、,救護及為民服務之辛勞，以正面的態度來思考、回應與改善，創造更友善、更符合消防人員需求的工作環境。

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