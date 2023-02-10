台南在地宮廟、企業回饋社會　首創聯合捐贈土城分隊車庫擴建工程

▲正統鹿耳門聖母廟、台南科技工業區廠商協進會及堤維西交通工業股份有限公司，首創聯合捐贈土城分隊車庫擴建工程，由消防局長李明峯代表受贈並頒發感謝獎牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局10日上午11時，在第六救災救護大隊土城分隊舉行車庫擴建工程捐贈儀式，由正統鹿耳門聖母廟副主委蔡清朝與在地企業台南科技工業區廠商協進會理事長葉寶鴻及堤維西交通工業股份有限公司課長田汶玄共同出席，並由消防局長李明峯代表受贈並頒發感謝獎牌感謝善行義舉。

台南土城正統鹿耳門聖母廟與在地企業台南科技工業區廠商協進會、堤維西交通工業股份有限公司，體認台南市消防局一直致力於提升大台南地區救災能力，合資捐贈土城分隊增建車庫、車道燈及4座快速鐵捲門，由格來得股份有限公司協助建造，總價值約新台幣100萬元，造就台南市消防分隊首次建置車道燈及快速鐵捲門之創新作為，使消防車及廳舍出入更為安全，亦能避免陽光曝曬造成車輛損毀，提升救災車輛維護保養品質，發揮任務出勤安全之實質效果，進一步保障市民及警消人員的命與財產。

消防局局長李明峯表示，感謝正統鹿耳門聖母廟、台南科技工業區廠商協進會、堤維西交通工業股份有限公司及格來得股份有限公司認同消防局，願意捐贈土城分隊改善車庫廳舍相關項目，實屬難得可貴。政府資源有限，但民間力量無窮，此義舉不但充實本局消防救災能量，更增進了消防廳舍安全之效能，足以為社會標竿、義行典範，戮力弘揚社會光明。

第六大隊大隊長邱淵明表示，今日捐贈之車庫擴建工程，不僅大大增進消防人員夜間行車出勤的安全；快速鐵捲門更使車輛免於風吹日曬雨淋，達維護車輛及器材之大用，此次捐贈案除了提升消防隊廳舍服務品質，其濟世助人之善行，足為社會公益典範，也希望藉今日之善行能拋磚引玉，換取社會人士之公益善舉、大愛精神。