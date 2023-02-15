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「野生畢卡索」現身海底撈！店員驚嘆獻第一次　網笑：到底等多久

▲▼ 。（圖／）

▲客人繪製的作品讓海底撈店員十分驚嘆。（圖／翻攝自Dcard）

圖文／CTWANT

知名連鎖火鍋店「海底撈」因為生意十分的好，為了避免排隊的顧客太過無聊，業者特別推出小遊戲幫顧客解悶，如果顧客全部填寫正確的話，入場後就會獲得神秘菜餚。而近期就有一名在海底撈打工的網友貼出了一張堪稱是神級的作品，該名網友直呼「被吃海底撈耽誤的畢卡索」。

近日有網友在社群網站《Dcard》上以「被吃海底撈耽誤的畢卡索」為題發文，內容中表示「首po獻給你，忍不住想上來這裡表揚你」、「到底是哪一位客人這麼有才？？畫功深厚，你怎麼這麼優秀拉！」

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而只見這張小遊戲的紙中，該名顧客除了用手繪出各個題目的答案外，甚至還用線條畫出陰影，每個小格子的作品都畫得栩栩如生，而其中「閨蜜」那個格子，竟然是畫上電影《食神》中出現的如花，讓不少網友看的是笑彎了腰。

許多網友看到這個作品後，紛紛留言表示「這什麼深厚的畫功」、「看來真的等很久」、「超好笑，這是等了多久」、「真的厲害」、「這畫功不得不服」、「這藝術家吧」，而其中也有網友跳出來表示，該幅作品是他朋友所繪製的，而當時等待的時間大概是1個小時。

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