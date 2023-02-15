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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘想披藍袍戰2024！王金平：他承諾若當選「將做好3件事」

記者閔文昱／綜合報導 

面對2024總統大選，鴻海創辦人郭台銘日前透露在等國民黨初選辦法，今（14日）下午更赴宏國大樓拜會立法院前院長王金平，針對是否重返國民黨、及總統選舉等議題進行討論。王金平會後受訪時證實，郭台銘希望重回國民黨，獲得黨提名參選，並承諾將做好3樣工作。

王金平會後轉述兩人談話內容，明確指出郭台銘就是希望代表國民黨參選2024，而且他也強調，若能當選，將為國家、為兩岸、為社會、為全體人民奉獻犧牲，也堅定的希望能夠做好「做好朝野和諧、兩岸和平、社會團結」這3件事，因為這3樣工作做好的話，台灣的經濟將自然蓬勃發展，人民享有安樂生活，各種條件也將會自然提升。

▲▼郭台銘拜會王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王金平透露，郭台銘就是希望獲得國民黨提名。（圖／記者屠惠剛攝）

王金平表示，自己會支持國民黨提名的人選，侯友宜當然也是一位好人選，既然大家都要投入初選的話，那郭台銘當然也是希望大家公平競爭，至於是否會重演4年前的初選之亂，他相信朱立倫已有看見四年前的經驗，也再次說明絕沒有外傳「郭柯配」這件事。

針對先前曾說在等國民黨的總統初選辦法，是否已經有跟黨主席朱立倫聯繫？郭台銘則回應，沒有特別與朱立倫聯繫，但朱應該會吸取四年前的教訓，一定會訂出一個可以海納百川，且對台灣、對國民黨能夠奪回2024政權的一個很完善辦法，等辦法公布，他才會做個人應該做的決定。

▲▼郭台銘拜會王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭台銘拜會王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

郭台銘進一步說到，經過這4年，國際的政經情勢都有很大的變化，現在只要能夠為台灣這片土地、2300萬人民，如果有需要他能夠為台灣做一點事情，「我也不計較任何形式，只要有需要，我義不容辭」，絕對的做出他應有的貢獻，他必須要盡全力。

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