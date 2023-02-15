比利時25歲門將「比賽中猝死」！　奮力撲出12碼後竟倒地身亡

▲ 埃斯佩爾生前司職門將。（圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／綜合外電報導

比利時二級業餘足球聯賽球團Winkel Sport B門將埃斯佩爾（Arne Espeel）11日出賽，下半場撲出對手一顆點球後突然倒地，送醫宣告不治，得年僅25歲，死因有待釐清。突如其來的噩耗令隊友及粉絲悲痛不已，13日有上千人參加紀念遊行，紛紛在球門前獻花哀悼。

綜合《每日郵報》等外媒，11日Winkel Sport B在自家主場對陣Westrozebeke隊，下半場以2比1領先狀態下，Westrozebeke被判一顆12碼點球，埃斯佩爾漂亮救下，沒想到隨後倒地不起，儘管隊醫衝進場以AED施行急救，仍在送醫後不久不治身亡，排定13日驗屍，結果並未公開。

球隊聲明表示，「Winkel Sport對於門將埃斯佩爾驟逝感到萬分悲痛，對親友的莫大損失表示誠摯哀悼。」球隊助理德沃欽（Stefaan Dewerchin）補充，「當時還在比賽中，我們的門將盡可能快速起身救球，但隨後摔倒在地。」

德沃欽坦言，「目睹這件事真的很可怕，事後所有球員都飽受震驚。門將的死訊是非常沉重的打擊，我想有些球員至今還未意識到發生了什麼事。」

13日晚間有多達1000人參與紀念活動，走上街頭為埃斯佩爾哀悼。大批人潮湧入Winkel Sport主場，在他倒下的球門前擺上花圈，隊友則穿上俱樂部的紅色球衣向他致敬，預計18日在球場上為他舉行露天葬禮。