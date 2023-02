比利時25歲門將「比賽中猝死」！　奮力撲出12碼後竟倒地身亡

▲ 埃斯佩爾生前司職門將。(圖/達志影像/newscom)

記者陳宛貞/綜合外電報導

比利時二級業餘足球聯賽球團Winkel Sport B門將埃斯佩爾(Arne Espeel)11日出賽,下半場撲出對手一顆點球後突然倒地,送醫宣告不治,得年僅25歲,死因有待釐清。突如其來的噩耗令隊友及粉絲悲痛不已,13日有上千人參加紀念遊行,紛紛在球門前獻花哀悼。

綜合《每日郵報》等外媒,11日Winkel Sport B在自家主場對陣Westrozebeke隊,下半場以2比1領先狀態下,Westrozebeke被判一顆12碼點球,埃斯佩爾漂亮救下,沒想到隨後倒地不起,儘管隊醫衝進場以AED施行急救,仍在送醫後不久不治身亡,排定13日驗屍,結果並未公開。

球隊聲明表示,「Winkel Sport對於門將埃斯佩爾驟逝感到萬分悲痛,對親友的莫大損失表示誠摯哀悼。」球隊助理德沃欽(Stefaan Dewerchin)補充,「當時還在比賽中,我們的門將盡可能快速起身救球,但隨後摔倒在地。」

德沃欽坦言,「目睹這件事真的很可怕,事後所有球員都飽受震驚。門將的死訊是非常沉重的打擊,我想有些球員至今還未意識到發生了什麼事。」

13日晚間有多達1000人參與紀念活動,走上街頭為埃斯佩爾哀悼。大批人潮湧入Winkel Sport主場,在他倒下的球門前擺上花圈,隊友則穿上俱樂部的紅色球衣向他致敬,預計18日在球場上為他舉行露天葬禮。

Belgian goalkeeper Arne Espeel's team-mates and family lay flowers in the goal where he collapsed https://t.co/zprJoXeZln