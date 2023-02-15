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土敘強震近3.8萬人罹難　受影響兒童恐超過700萬

▲▼土耳其、敘利亞強震。（圖／路透）

▲土耳其、敘利亞強震，受影響兒童恐超過700萬人。（圖／路透）

文／中央社

聯合國今天表示，受到土耳其、敘利亞上週毀滅性強震和強烈餘震影響的兒童超過700萬人，並表示罹難兒童總數恐怕有「好幾千人」。

法新社報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）發言人艾爾德（James Elder）在日內瓦告訴記者：「在土耳其，住在10個地震災區省分的兒童總數為460萬人。敘利亞則有250萬兒童受到影響。」

土、敘接壤地區6日起一連串地震已經造成3萬7000多人罹難。救援團隊搜尋倖存者的任務開始收尾。

艾爾德說：「聯合國兒童基金會擔心有好幾千名兒童恐已喪生。」他並警告，「即使沒有查證數字都可以知道，數字還會繼續升高，這再清楚不過」，甚至擔心最終死亡數字將會「令人難以置信」。

▲▼土耳其哈塔伊省安塔基亞市中心公寓大樓完全被震毀，據傳數千名遇難者被埋在廢墟底下。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈塔伊省安塔基亞市中心公寓大樓完全被震毀，據傳數千名遇難者被埋在廢墟底下。（圖／達志影像／美聯社）

由於死亡人數特別高而且不斷增加，他表示，顯然「許多、許多」兒童將會變成孤兒，「那會是個可怕的數字」。

與此同時，還有數十萬無家可歸民眾正面臨飢寒交迫。

他說，有孩子的家庭「睡在街道上、商場、學校、清真寺、巴士站和橋下，因為害怕回家，他們只能帶著小孩待在戶外」。

艾爾德提到，通報失溫和呼吸道感染的兒童人數與日俱增，現在正是每年最寒冷的時期，時常降雪下雨，卻有數以萬計家庭曝露在酷寒之中。

 
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