台灣搜救隊登聯合國官網　國台辦批政治戲碼

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／北京報導

對於台灣搜救隊伍前往土耳其救援後，登上聯合國官網、BBC等一事，大陸國台辦今（14）日回應稱，民進黨當局卻打著救援的幌子，在國際上作秀，上演一出出「救援外交」政治戲碼。

國台辦發言人朱鳳蓮指出，在自然災害面前，攜手拯救生命、守望相助，是人道主義體現。

朱鳳蓮表示，但民進黨當局卻打著救援的幌子，在國際上作秀，上演一出出（一齣齣）「救援外交」政治戲碼，讓救援變了味，也讓人看清了民進黨當局的謀「獨」本質。