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熟女車禍腿斷傷口爛半年　醫師做「這件事」讓她皮膚癒合如新生

▲熟女車禍腿斷傷口爛半年，醫師做「這件事」讓她皮膚癒合如新生。（圖／中山附醫提供）

▲周女因為車禍導致粉碎性骨折，手掌大的傷口潰爛久久無法癒合，讓她崩潰不已。（圖／中山附醫提供）

記者游瓊華／台中報導

一名40歲周小姐去年1月發生車禍造成左腿粉碎性骨折，雖經搶救成功保住肢體，但因軟組織、神經嚴重受損，接口處一個成人巴掌大的傷口逾半年仍無法癒合，去年8月改用「自體脂肪幹細胞治療」6周後，傷口完全癒合，至今已追蹤3個月，行走活動自如。

▲熟女車禍腿斷傷口爛半年，醫師做「這件事」讓她皮膚癒合如新生。（圖／中山附醫提供）

▲周女接受幹細胞治療，傷口癒合狀況良好。（圖／中山附醫提供）

中山醫學大學附設醫院整形外科主任陳俊嘉指出，許多事故外傷可能造成慢性傷口，過去慢傷治療過程往往需經歷多次清創，待傷口穩定再進行植皮或皮瓣移植手術，約要半年至1年才能有較好效果，常令病患難以忍受；衛福部開放「特管辦法」，針對滿6周未癒合之困難傷口，核准自體脂肪幹細胞治療慢性傷口，為病患帶來新的醫療選擇。

陳俊嘉表示，此療程首先會於病患腹溝或大腿抽取花生米粒大小的脂肪細胞，經訊聯生技萃取出幹細胞，大量複製培養，並根據傷口大小每星期進行脂肪幹細胞滴灑和移植，約6周療程即可得到相當不錯的癒合效果，癒合率可達8成以上。

▲熟女車禍腿斷傷口爛半年，醫師做「這件事」讓她皮膚癒合如新生。（圖／中山附醫提供）

▲中山醫學大學附設醫院、訊聯生技聯手，成功讓40歲周小姐因為車禍險截斷的左腿，再生軟組織與皮膚而免於截肢。（圖／中山附醫提供）

生技業者訊聯則補充，「特管辦法」開放後，訊聯自體脂肪幹細胞計畫已占全台8成，收案類型包括靜脈潰瘍、車禍意外、長期慢性用藥、褥瘡、糖尿病伴隨慢性病等所致，滿6周未癒合的慢性傷口。董事長蔡政憲表示，親眼見到病患透過細胞治療奇蹟般再生皮膚、從幾乎斷腿到恢復行走，讓人深受感動。

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