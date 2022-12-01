資優高二女「幻聽」自殘拒學　思覺失調及早治療...考取護理師

▲從小是資優生，台中一名高二女長大卻「幻聽」自殘拒學。（示意圖／pexels）



記者游瓊華／台中報導

台中一名高二女學生「小花」從小就是資優生，但不知何時開始，小花情緒大起大落，還出現幻聽覺得同學都在背後說壞話、八卦，讓她上課時無故莫名流淚，孤立自己不說話，嚴重時還無法自己洗澡、甚至出現自殘行為，家人一度以為是中邪，就醫才知小花罹患思覺失調症，經過中山附醫的照護和長效針劑治療，小花病況穩定不復發，還考上護理師執照，也照顧其他病患。

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▲中山醫覺大學附設醫院總院長蔡明哲表示，思覺失調症是一種大腦生病的精神疾病，在台灣病友約14萬人，盛行率約0.6%。

中山醫覺大學附設醫院總院長蔡明哲表示，思覺失調症是一種大腦生病的精神疾病，在台灣病友約14萬人，盛行率約0.6%。思覺失調症的病友容易因為秋冬季節的日照縮短，影響褪黑激素與血清素分泌，加上氣溫明顯變化，出現情緒波動及復發症狀，呼籲民眾要多留意周邊親友的情緒及行為變化。

▲朱柏全表示，多數病友缺乏病識感，因此錯失治療黃金時期。（圖／記者游瓊華攝）



中山附醫精神科主任朱柏全表示，聽到其他人聽不見的聲音、妄想、幻聽、幻覺，莫名缺乏動機、社交意願低落、情緒憂鬱等都是思覺失調症的常見表現，但多數病友缺乏病識感，因此錯失治療黃金時期。像病患小花，其家人一度以為她「中邪」、「卡到陰」還帶小花到廟裡求神問卜。

▲思覺失調症的長效針劑治療藥物已經列入健保給付，一年約有1萬7000人接受治療。（圖／記者游瓊華攝）



朱柏全指出，思覺失調症治療藥物有口服和針劑兩種，政府已多編列預算逾27億元，鼓勵臨床醫師將長效針劑列為優先選項之一，並列入健保給付，目前每年約有1萬7000人使用針劑，希望在長效針劑和社區照護等醫療資源的結合下，可望締造病友、家庭和社會「3贏」。