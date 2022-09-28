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醫學重大發現！艾草水萃取物具5大功效　可全面修復老化幹細胞

▲▼研究團隊發現的艾草的水萃取物可穩定幹細胞狀態，改善老年老鼠的整體健康狀況，並發表於美國老年醫學權威期刊《Aging》。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼研究團隊發現艾草的水萃取物可穩定幹細胞狀態，改善老年老鼠的整體健康狀況，並發表於美國老年醫學權威期刊《Aging》。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

根據聯合國《2022 年世界人口展望》報告統計，現今世界人口數將突破80億，人口老化是全世界共同面臨的挑戰，因老化而衍生的相關疾病治療也越來越受到重視，今年八月花蓮慈濟醫院院長林欣榮帶領的研究團隊發現淨斯本草飲配方中的主要成分「艾草」水萃取物可穩定幹細胞狀態，改善老年老鼠的整體健康狀況，並發表於美國老年醫學權威期刊《Aging》(老化議題期刊) 。

▲▼研究團隊發現的艾草的水萃取物可穩定幹細胞狀態，改善老年老鼠的整體健康狀況，並發表於美國老年醫學權威期刊《Aging》。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

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林欣榮院長表示，老化是人不可避免的過程，這次團隊針對中草藥艾草進行更深入的研究，透過實驗證實可以抗老化，並發表在國際期刊《Aging》上，身為腦神經外科醫師，神經的老化也是他所注意的部分，包含失智、失憶、巴金森氏症、漸凍症、小腦退化症等都是神經退化所產生的疾病，而艾草對於改善肌肉及記憶力也有幫助，很感恩證嚴法師給予研究方向，讓團隊可以持續找出艾草對人體的助益。

▲▼研究團隊發現的艾草的水萃取物可穩定幹細胞狀態，改善老年老鼠的整體健康狀況，並發表於美國老年醫學權威期刊《Aging》。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

研究團隊以艾草水萃取物做實驗。

身體老化的重要原因在於「體內幹細胞的功能衰退與數量減少」。幹細胞主要負責製造各種新的細胞，並隨年齡增長而老化，最終導致身體的再生修復能力下降。黃志揚副院長帶領心血管暨粒腺體相關疾病研究中心，包含Shibu博士、翁汶燦博士針對艾草水萃物於脂肪幹細胞進行一系列的抗老化研究。

▲▼研究團隊發現的艾草的水萃取物可穩定幹細胞狀態，改善老年老鼠的整體健康狀況，並發表於美國老年醫學權威期刊《Aging》。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

林欣榮院長表示，實驗證實對於改善肌肉及記憶力也有幫助，很感恩證嚴法師給予研究方向，讓團隊可以持續找出艾草對人體的助益。

黃志揚副院長表示，根據最新研究成果顯示，利用艾草水萃物治療化療藥物（小紅莓doxorubicin）誘導脂肪幹細胞老化的模型，團隊發現艾草水萃物擁有防止DNA損傷、減少粒線體自由基、提升抗老化作用（降低老化蛋白p21、增加抗老化蛋白Klotho）、增加幹細胞數量、加強自我修復能力（增加CD90、Nanog蛋白）等五大功效，從DNA層次到整體細胞代謝的全方面修復老化幹細胞。

▲▼研究團隊發現的艾草的水萃取物可穩定幹細胞狀態，改善老年老鼠的整體健康狀況，並發表於美國老年醫學權威期刊《Aging》。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

黃志揚副院長表示，研究成果顯示，餵食艾草水萃物4週的老化鼠，能明顯恢復老化心臟功能、改善肌肉握力和恢復記憶力。

同時在動物實驗中，研究團隊針對15個月大，相當於人類60歲的老化鼠，運用超音波掃描及水迷宮做測試評估，結果顯示餵食艾草水萃物4週的老化鼠，能明顯恢復老化心臟功能、改善肌肉握力和恢復記憶力，黃志揚副院長說，這項實驗展現了艾草水萃物在未來能應用於臨床輔助治療心臟衰竭、心肌肥大、肌肉無力萎縮及阿茲海默症等老化相關疾病的潛力。

▲▼研究團隊發現的艾草的水萃取物可穩定幹細胞狀態，改善老年老鼠的整體健康狀況，並發表於美國老年醫學權威期刊《Aging》。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

何宗融副院長表示，透過臨床實驗證實了唐代醫學家孫思邈在《千金要方·養性》中提到，「灸膏肓、三里穴，令人陽氣康盛。」天天在足三里穴薰艾灸可以長壽，證明了長壽灸的寶貴經驗。

何宗融副院長表示，先前林院長帶領著團隊做艾草的臨床研究，透過臨床實驗證實了唐代醫學家孫思邈在《千金要方·養性》中提到，「灸膏肓、三里穴，令人陽氣康盛。」天天在足三里穴薰艾灸可以長壽，證明了長壽灸的寶貴經驗，所以這次更進一步以艾草來做基礎的研究，包含細胞及動物實驗，證實能提升幹細胞數量及抗老化作用外，中草藥可以扶正祛邪。

另外，醫院也依據實證醫學的基礎下調配了通腦方，能抗老化、改善巴金森等神經方面的疾病，何宗融副院長也提醒，使用任何中草藥都須經過專業的中醫師評估，才能安全的得到治療效果。
 

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