19歲兒成植物人！父母推輪椅鑽轎腳　媽媽見鑾轎一動作落淚了

記者黃彥傑、陳以昇、翁子皓／彰化報導

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖9天8夜進香之旅，今（14）日進入第3天，鑾轎清晨6點從台中楓康超市起轎，早上7時52分停駕彰化縣政府，媽祖下午將進入彰化縣員林市區時，有對夫妻推著19歲就成植物人的兒子來鑽轎腳，希望媽祖展現神蹟，讓兒子病情好轉。

▲一對夫婦推著變成植物人的兒子來鑽轎腳，男子身旁黃色物為廟方贈與保平安的令符。（圖／記者黃彥傑攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲廟方人員深感同情，送上壓轎金與令符。（圖／記者黃彥傑攝）

白沙屯拱天宮媽祖今日下午在快到員林市區，靠近彰化地方檢察署位置時，香燈腳紛紛前來迎接，希望能藉由鑽轎腳，保佑自己一年平安健康。有對夫妻得知媽祖要來的消息後，也推著變成植物人，必須坐輪椅的兒子前來。

坐在輪椅上的兒子，眼神落寞，可能是生活無法自理的緣故，脖子上還繫著圍兜兜。而男子身旁的父母，雖看起來有些憂愁，但凝視兒子時的眼神，無不透露父母對子女的關愛，而男子的母親，手還不停在兒子的脖子上撫摸，足見舐犢情深。

只見鑽轎腳開始，香燈腳紛紛跪地，推著輪椅的夫婦也跪拜在鑽轎腳的隊伍中。而媽祖的鑾轎也貼心抬高，讓男子能順利鑽轎腳。有廟方人員看到夫婦推著坐輪椅的兒子，立即送上壓轎金與廟方令符，希望能帶給他庇佑，男子的母親在收下壓轎金後，手還輕輕的撫拍兒子的背幾下，似乎在勉勵兒子。

這對夫妻接受《東森新媒體ETtoday》訪問，男子的父親語帶憂愁的表示，兒子今年24歲，他在19歲發病，腦部受損變成植物人，這是第一次帶兒子來鑽轎腳，因為前幾年兒子的身體狀況還不允許參加該活動，今天來這邊，是希望媽祖保佑兒子病情好轉。而男子的母親，聽到記者詢問是否希望兒子能獲得媽祖庇佑時，連說幾聲「對」，語氣中充滿希望與對兒子的熱愛，她之後還一度因情緒激動，落下心疼的淚水。

▲夫婦帶兒子來鑽轎腳，盼媽祖保佑。（圖／記者陳以昇攝）