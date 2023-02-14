未婚女下身赤裸墜樓　胞妹稱這不合理求理賠220萬敗訴

▲女子下身赤裸墜樓身亡，胞妹請求理賠但未獲准。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者吳銘峯／台北報導

張姓女子2019年6月從6樓住處「墜落至社區水池窒息死亡」，下身赤裸。同住的胞妹認為姊姊未婚，如此墜樓不符常理，因此向兩家保險公司請求意外險理賠220萬元。但高院認為胞妹舉證不足、無法證明姊姊意外身亡，因此駁回請求。可上訴。

女子的胞妹起訴指出，姊姊生前為中油員工，依公司規定向安泰人壽（後由富邦人壽合併）、南山人壽分別投保意外險各100萬與120萬元。不過姊姊2019年6月間，不慎在住處6樓窗檯墜落至社區水池內窒息死亡，應屬意外身亡，因此起訴請求2家公司理賠。

法院審理時，2家公司均拒絕賠償，其中富邦人壽稱現場之房間窗檯高度80公分，檯面深度達66公分，以死者164公分之身高，若非刻意爬窗，絕無意外墜樓可能；另根據監視器畫面，死者墜樓時「頭在上，雙腳在下之姿勢朝下墜落，與主動躍下方式相符。」另外南山人壽也稱，依照台北地檢署相驗屍體證明書，死者「自身墜樓行為所致，非肇因於外來、偶然、不可預見之突發事故所致。」拒絕理賠。

一審法院駁回女子胞妹的請求，案件上訴二審，高等法院審理後，根據相驗屍體證明書「死亡方式：不詳。死亡原因：1、直接引起死亡原因：甲窒息。2、先行原因（引起上述死因之因素或病症）：乙（甲之原因）腹部鈍創內出血、溺水。丙（乙之原因）高處墜落社區壹樓水池內，自為。」認為女子死因：「高處墜落社區壹樓水池內，自為。」並非意外身故，因此高院再度駁回請求。