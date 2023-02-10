泊車小弟誤踩油門釀「藍寶堅尼互撞」　2輛要4000萬！他崩潰喊完蛋

記者張寧倢／綜合外電報導

兩台藍寶堅尼相撞，而肇事的不是億萬富翁車主，竟然是代客泊車服務員。事件發生8日晚間在西澳洲首府珀斯（Perth）一家飯店門口，一名穿著襯衫制服的泊車員下車後慌張地說，兩個踏板靠太近，使他誤踩油門，「救命！我現在真的搞砸了。」據外媒報導，這款絕版超跑一輛價值將近新台幣2000萬。

▲飯店泊車人員開著億萬富翁的藍寶堅尼超跑，撞上另一輛藍寶堅尼，慌張不已。（圖／翻攝自IG／craigjonesbjj，下同）

根據澳洲新聞網（news.com.au）報導，當你覺得撞壞別人的千萬超跑已經夠糟，那更糟的就是撞到第二輛。經營線上遊戲事業的澳洲億萬富翁艾斯卡蘭特（Laurence Escalante）8日晚間前往珀斯皇冠酒店（Crown Perth），並將他的紫色、藍綠色兩輛藍寶堅尼Aventador Ultimae超跑交給泊車員，怎知這兩輛車隨即就在飯店大門附近相撞。

事故影片顯示，藍綠色藍寶堅尼的車頭保險桿，撞上紫色超跑的車尾與花圃矮牆，肇事的男性泊車員一臉震驚地說，「救命！我現在真的完蛋了。」他下車後一度用雙手摀臉，慌張地解釋，「我想跟其他人一樣靠邊停車，那兩個踏板靠得太近了吧，我正在踩煞車，然後車就往前衝了。」旁觀者表示，「不，你讓它加速，然後就搞砸了。」

艾斯卡蘭特透過發言人證實，這兩輛車都屬於這名億萬富翁企業家，他收藏了大量海外名車。發言人也表示，很慶幸這場事故中無人受傷，飯店正在與我方協調修理汽車一事。飯店方面也證實8日晚間9點過後，有兩輛車在車道上發生碰撞，目前正在與相關人員進行評估。

報導指出，這款Ultimae高性能跑車起價為99萬2653澳幣，加上一些升級配備選項和上路費用，擁有這輛車的成本很可能超過百萬澳幣（約新台幣2090萬元），是澳洲公路上最昂貴的汽車之一。加上這款V12自然進氣汽油引擎超跑在全球已經絕版售罄，維修費用不會太便宜。