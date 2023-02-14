桃園電子廠戶外車棚起火　疑充電自燃...33部電動自行車燒剩架子

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區某知名電子廠戶外停車棚今（14）日上午發生大火，消防局接獲報案後立即派出人車趕往灌救，消防人員雖於15分鐘內撲滅火勢，但現場仍造成33輛電動自行車被燒毀，所幸並無人員受困或受傷，消防局現場初判可能電動車充電時自燃引發大火，詳細起火原因與損失仍需鑑識調查釐清真相。

▲蘆竹區大新路一處戶外停車棚今天上午發生大火，消防人員趕往現場灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲蘆竹區大新路一處戶外停車棚今天上午大火，消防人員趕往現場灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，這起火警地點位於蘆竹區大新路814巷內戶外停車棚，今天上午11時39分突然傳出大火，第三大隊立即派出18名消防人員、6輛消防車6輛與1輛救護車到場救援，由於現場停放電動自行車與機車均屬易燃物品，火勢蔓延迅速，消防人員雖在15分鐘內撲滅火勢，但現場停放的33輛電動車幾乎僅剩燒焦的車殼，所幸並無人受傷或受困。

▲蘆竹區大新路一處戶外停車棚今天上午發生大火，消防人員撲滅火勢後，現場有33輛電動車被燒得僅剩車殼。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，這處停車場屬於某電子廠員工戶外停車場，當時現場至少停放上百輛電動機車，火警發生後，員工擔心愛車被波及，甚至拿滅火器加入滅火，但杯水車薪幾乎起不了作用，大批員工忙著移動愛車避免被祝融波及。

消防人員撲滅火勢後，初步研判可能是電動車在充電時引發自燃引發火勢，至於真正起火原因仍需鑑識人員調查釐清。

▲蘆竹區大新路一處戶外停車棚今天上午發生大火，電子廠員工紛紛趕往關心愛車。（圖／記者沈繼昌翻攝）