高雄知名連鎖服飾店凌晨大火　「一折出清」慘遭全部燒光

▲鳳山區一家連鎖服飾店今日凌晨傳出火警。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市鳳山區一棟大樓1、2樓一家知名連鎖服飾店，今（28）日凌晨4時許突然竄出火苗，消防局獲報立即出動19車44人前往，到達現場時已見火煙冒出，消防人員立即佈線搶救，由於現場堆放大量衣物，火勢迅速延燒到1至3樓外牆的招牌，所幸火勢約15分鐘左右迅速撲滅，無人員受傷受困，詳細起火原因仍有待進一步調查。

據了解，起火的這間連鎖服飾店準備遷移，目前正在進行一折出清特賣活動，今日凌晨4時二樓許卻突然竄出火苗，冒出濃煙，民眾發現火煙後立刻通報119，消防局獲報後隨即出動人、車前往灌救。

▲鳳山一家連鎖服飾店今日凌晨傳出火警，消防人員進行灌救。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

而簡姓屋主也住在這棟大樓的7樓，一度還打電話到消防隊詢問樓下是否發生火災？消防人員見火勢沒有往上竄燒的跡象，於是先請屋主暫時躲在屋內避難，緊閉門窗避免吸入濃煙。

所幸火勢很快就被撲滅，而服飾店因為不在營業時間內，也沒有造成人員傷亡，消防人員於搶救行動告一段落後，立即向周邊住戶進行災後防火宣導。

高雄市政府消防局呼籲所有市民朋友，建築物內請勿堆積過多雜物，避免發生火災時擴大延燒，並保持樓梯間通暢。同時注意用火用電安全，更強烈建議住家每一居室梯間均應裝設住宅用火災警報器，在火災發生時能提早示警，爭取火警初期的逃生時間，減少生命財產損失。