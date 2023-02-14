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社會 社會焦點 保障人權

廁所牆縫冒出iPhone嚇壞OL　印表機工程師偷拍判賠14萬

▲桃園市張姓男子去年4月間晚間躲在中壢區某夜市女廁，見女子如廁時以手機偷拍當場被察覺報警提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲張姓工程師竟在公司廁所裡偷拍女同事私密影像。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名擔任印表機維修工程師的張姓男子，去年(2022年)竟在公司用手機偷拍女同事上廁所，因身影被公司監視器錄下而露餡，他認罪求緩刑，法官認定他侵害隱私、破壞同事信任又沒和解，依竊錄非公開活動罪判刑3月定讞，受害人請求重判未果，另向張男求償精神慰撫100萬元，台北地院判張男應賠14萬餘元，可上訴。

判決指出，本案發生於去年1月7日，當時24歲的張男在北市1家網路服務公司擔任印表機維修工程師，當天下午2點多，他在公司男廁裡將手機伸進氣密窗牆縫，偷拍1位女同事在隔壁女廁內的動靜。

受害人警覺異樣，追出來沒看到人，向主管反映後調閱公司監視畫面，發現只有張男1人進出男廁，她不放心，報警想查明究竟，張男看到警員出現，乖乖交出作案用的iPhone 12手機，解鎖一看，真的有受害人上完廁所起身穿褲子的影像。

受害人對張男的舉動感到噁心憤怒，堅持提告，張男認罪，自稱沒前科，求判緩刑。法官指張男為滿足一己私慾，竟偷錄女同事上廁所畫面，嚴重侵害隱私、破壞同事間的信任，且始終沒跟受害人達成和解，依竊錄非公開活動罪判刑3月、得易科罰金9萬元定讞，並沒收犯案用的手機，且不准張男緩刑。

受害人認為判刑3月過輕、請求加重改判張男未果，另提附帶民事求償，主張自己遭受嚴重心理創傷，日常生活作息與工作表現都被影響，且張男至今沒取得她的諒解、犯後態度不佳，要求張男賠償精神慰撫100萬元，經移送民事庭審理後，法官判張男應賠14萬餘元，可上訴。

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