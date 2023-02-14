　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

讓學生喘口氣！成大實施心理調適假　每學期5天「不需特定條件」

▲▼成功大學。（圖／翻攝自facebook.com/ncku.edu.tw）

▲成功大學從本學期起，實施心理調適假。（圖／翻攝自成大臉書）

記者許敏溶／台北報導

大學生心理問題獲得校方重視，各大學也紛紛實施心理假，繼中山大學首創「心理不適假」之後，成功大學也從昨（13日）起，開放學生申請「心理調適假」，學生若因心理不適或需要調解壓力，不需特定條件或狀況，就可以請假，一學期最多可以請到5天，學生只要請心理假，也會啟動老師關懷與需要的後續輔導機制。

大學校園經常傳出學生面臨精神或心理壓力等問題，為了舒緩學生壓力，中山大學在前年5月首創「心理不適假」，讓學生可請心理假，並同步通知導師關懷學生，必要時協助轉介學生到輔諮單位，後續包括實踐大學也推動「心理不適假」，學生每學期至多可請3天，且不必出具請假證明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而成大昨（13日）開學，也從本學期起實施「心理調適假」，成大學務處副學務長、成大醫學院行為醫學研究所教授余睿羚表示，最近5年來，全國學生的全國大專校院學生的心理或精神狀況受到關注，自己也是臨床心理師，所以希望提供一個彈性空間，加上學生會努力推動，在了解學生會與老師等各方想法與意見後，在去年底的學務會議上正式通過「心理調適假」，並從昨天起的新學期實施。

余睿羚說，同學若心理狀況不好或上課困難，就可申請「心理調適假」，每學期五天，學生若只請兩天不用提供證明，但若是連續請三天，則要提供醫療院所或或輔導機構的證明，後續著重輔導關懷機制，學生請兩天會先請老師關懷，若學生請更多天心理調適假，後續還會啟動相關心輔機制，協助學生解決與調適相關心理困境。

而包括台師大等大學，也陸續啟動或討論開放學生請心理假，台師大學務長林玫君表示，上學期就已著手討論心理健康假，也邀請校內系所主管、學務與師生代表參與，預計3月29日學務會議討論通過就實施，目前規劃心理健康假每學期以五天為限，不用附證明，重點在配套的輔導機制，若學生請假，就讓學輔中心心理師介入輔導，請假一到兩天則有專責導師或論文指導老師關懷學生，如果請三天假以上，則會通報系所主管。

ET快訊
知名老街爆偷拍！她如廁嚇壞　闆娘回應讓人傻眼
快訊／「郭王會」畫面曝！　郭台銘笑意藏不住
斷開曹格14年婚姻！吳速玲首現身認「緣分盡了」搬離愛巢
快訊／側翼大翻車！稱舍利子盜圖　佛光山痛心回應了
大S情人節被洩「背後熊抱私照」！　揪具俊曄吃二星餐廳
大學教授「每周滿足妳」！　人妻學生一直要：負心漢

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

如何讓12星座愛上你？ 專家曝追求攻略...「這些人」適合交友軟體

婦女每逢生理期大出血　嘉義長庚達文西手術切除肌瘤　

屏東自動巴士2／22~3／7墾丁國家森林遊樂區上路　即日起報名

快訊／星雲舍利子被指從淘寶盜照　佛光山「保證真的」3項回應曝

LINE「情人節3款貼圖」快下載！隱藏版超放閃

讓學生喘口氣！成大實施心理調適假　每學期5天「不需特定條件」

肉包才5元！他買「這6樣早餐」不到100元...網驚呼：超佛心

高雄校園驚現情人節「紅包瀑布」　學生抽獎兼告白...唯一條件曝

白沙屯媽祖見證！香燈腳情人節求婚成功　途中有戶政事務所就登記

快訊／本土+20116、增36死　40多歲男「院內感染」確診3天亡

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

螺旋擠醬＋工整切齊　麥仔煎療癒製作過程

奶貓吃肉泥！瘋狂用臉洗碗　下秒趴在貓砂盆斷電超熟睡

自閉症男童祈福「拒鑽轎腳」　粉紅超跑停5mins靠近賜福

阿伯行動不便仍跟隨媽祖　爸媽帶小孩跪地求保佑！

男紅燈與警擦肩溜待轉區　全程往左看大迴轉秒被抓

如何讓12星座愛上你？ 專家曝追求攻略...「這些人」適合交友軟體

婦女每逢生理期大出血　嘉義長庚達文西手術切除肌瘤　

屏東自動巴士2／22~3／7墾丁國家森林遊樂區上路　即日起報名

快訊／星雲舍利子被指從淘寶盜照　佛光山「保證真的」3項回應曝

LINE「情人節3款貼圖」快下載！隱藏版超放閃

讓學生喘口氣！成大實施心理調適假　每學期5天「不需特定條件」

肉包才5元！他買「這6樣早餐」不到100元...網驚呼：超佛心

高雄校園驚現情人節「紅包瀑布」　學生抽獎兼告白...唯一條件曝

白沙屯媽祖見證！香燈腳情人節求婚成功　途中有戶政事務所就登記

快訊／本土+20116、增36死　40多歲男「院內感染」確診3天亡

消防搶救演練好逼真　自添消防水庫車好給力！

蔡易餘攜手會計師公會社區捐米　老人食堂加菜送暖

蔡英文「台灣、聖文森共推婦女賦權計畫」　助女性培養專業技術

京城銀今年股利縮定了！回不去2.1元　力守1.5元水準

食農好好玩／大樹鳳梨天堂「巴瓈圓農場」！鳳梨酥DIY、種鳳梨超療癒

資深媒體人在國道差點猝死！　突「心臟絞痛無法呼吸」危急狀況曝

全球科技業今年來裁員破10萬人　Google、Meta競逐砍人王

記得戴口罩忘記帶套！新冠3年「淋病、梅毒」個案攀升　年輕族群為主

如何讓12星座愛上你？ 專家曝追求攻略...「這些人」適合交友軟體

基隆推動「市容整潔」政策　謝國樑：短中期執行逐步改變

柯基雙寶莫名愛上「電動按摩棒」　停下秒被罵...主人笑：你真變態XD-

生活熱門新聞

即／星雲大師荼毘出現舍利子　數量多到難以計數

白沙屯媽祖好猶豫！所長衝出跪地結局曝

白沙屯媽停駕彰化縣府！香燈腳狂問「她」人咧

4生肖太瘦「運勢跟著爛」！第1名有血光病難

跑山內褲妹大家都在看　騎士：夠騷沒讓我漏氣

1單品日本很流行　台灣人卻不愛？網：難駕馭

吳淡如AI繪圖被炎上：已請律師蒐證

即／星雲舍利子被指從淘寶盜照　佛光山3項回應曝

迷戀台灣女友下廚背影　轉身這畫面卻超驚悚

一家4口逛夜市花1630元　網揪1元凶：冤枉錢

台灣強震機率曝光！專家示警4大地震帶「南部要提高警覺」

沙鹿2信徒「捧超巨1物」敬獻白沙屯媽祖　粉紅超跑停下了

白沙屯媽祖破紀錄　駐駕大肚楓康超市總部

法國男下飛機就被丟包　台灣人接力助他到淡水

更多熱門

相關新聞

成大EMBA聘請王正坤醫師授課連鎖品牌課程

成大EMBA聘請王正坤醫師授課連鎖品牌課程

成功大學管理學院EMBA企管碩士班的學生，多為企業界高階主管，成大EMBA二度聘請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，開設連鎖品牌管理課程，於12日於成大開課，授課一整天，將連續一個學期。

他法拍價入手「車道戶」當周董鄰居　4月後脫手帳面賺565萬

他法拍價入手「車道戶」當周董鄰居　4月後脫手帳面賺565萬

200年來華人最高榮譽　高行健獲法國榮譽軍團司令勳章

200年來華人最高榮譽　高行健獲法國榮譽軍團司令勳章

北捷最該新增哪一站？　網點名「綠線這路線」

北捷最該新增哪一站？　網點名「綠線這路線」

U.S. News全球大學排名　台師大在「教育與教育研究學科」奪第9名

U.S. News全球大學排名　台師大在「教育與教育研究學科」奪第9名

關鍵字：

心理假成大中山台師大

讀者迴響

熱門新聞

即／星雲大師荼毘出現舍利子　數量多到難以計數

陳冠希突公開「歐陽娜娜照片」！

白沙屯媽祖好猶豫！所長衝出跪地結局曝

陳飛宇認了「裸身床照是本人」！女主角身分曝光

快訊／27歲男星陳屍遊民收容所！「吞過量藥物暴斃」

繳清房貸是否該塗銷抵押權？　專家：不塗銷好處更多

星雲燒出「珍珠舍利子」！醫揭2種可能

紐西蘭進入國家緊急狀態　北島15萬戶停電

李靚蕾怒嗆王力宏：惡意造謠

白沙屯媽停駕彰化縣府！香燈腳狂問「她」人咧

4生肖太瘦「運勢跟著爛」！第1名有血光病難

即／又有外役監受刑人脫逃　刑事局發布緊急查緝專刊

快訊／丁特戰勝遊戲橘子！

今晚限定！身分證中「5233」晚餐免費

台灣跑酷男失足「3樓直墜B1」　驚悚畫面曝光

更多

最夯影音

更多
最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身
台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面