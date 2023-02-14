讓學生喘口氣！成大實施心理調適假　每學期5天「不需特定條件」

▲成功大學從本學期起，實施心理調適假。（圖／翻攝自成大臉書）

記者許敏溶／台北報導

大學生心理問題獲得校方重視，各大學也紛紛實施心理假，繼中山大學首創「心理不適假」之後，成功大學也從昨（13日）起，開放學生申請「心理調適假」，學生若因心理不適或需要調解壓力，不需特定條件或狀況，就可以請假，一學期最多可以請到5天，學生只要請心理假，也會啟動老師關懷與需要的後續輔導機制。

大學校園經常傳出學生面臨精神或心理壓力等問題，為了舒緩學生壓力，中山大學在前年5月首創「心理不適假」，讓學生可請心理假，並同步通知導師關懷學生，必要時協助轉介學生到輔諮單位，後續包括實踐大學也推動「心理不適假」，學生每學期至多可請3天，且不必出具請假證明。

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而成大昨（13日）開學，也從本學期起實施「心理調適假」，成大學務處副學務長、成大醫學院行為醫學研究所教授余睿羚表示，最近5年來，全國學生的全國大專校院學生的心理或精神狀況受到關注，自己也是臨床心理師，所以希望提供一個彈性空間，加上學生會努力推動，在了解學生會與老師等各方想法與意見後，在去年底的學務會議上正式通過「心理調適假」，並從昨天起的新學期實施。

余睿羚說，同學若心理狀況不好或上課困難，就可申請「心理調適假」，每學期五天，學生若只請兩天不用提供證明，但若是連續請三天，則要提供醫療院所或或輔導機構的證明，後續著重輔導關懷機制，學生請兩天會先請老師關懷，若學生請更多天心理調適假，後續還會啟動相關心輔機制，協助學生解決與調適相關心理困境。

而包括台師大等大學，也陸續啟動或討論開放學生請心理假，台師大學務長林玫君表示，上學期就已著手討論心理健康假，也邀請校內系所主管、學務與師生代表參與，預計3月29日學務會議討論通過就實施，目前規劃心理健康假每學期以五天為限，不用附證明，重點在配套的輔導機制，若學生請假，就讓學輔中心心理師介入輔導，請假一到兩天則有專責導師或論文指導老師關懷學生，如果請三天假以上，則會通報系所主管。